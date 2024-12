Corinthians conhece rival boliviano que pode enfrentar na Pré-Libertadores

O Corinthians estreia na Pré-Libertadores no dia 19 de fevereiro, contra o Universidad Central, da Venezuela. Caso classifique, o Timão terá que vencer mais um confronto eliminatório para participar da fase de grupos da competição continental, e já sabe quem podem ser os adversários.

continua após a publicidade

➡️Ídolo do Corinthians entra para lista de maiores doadores da vaquinha do estádio

O Campeonato Boliviano terminou neste domingo (23), e o representante do país que está no caminho do Corinthians é o Blooming, de Santa Cruz de La Sierra. O clube terminou o torneio na sétima colocação, o campeão foi o Bolívar. Para enfrentar o Timão, ainda terá que superar o El Nacional, do Equador.

A notícia é positiva para o Corinthians, que escapou de uma possível partida na altitude. Santa Cruz de la Sierra está localizada a 416 metros acima do nível do mar. Para efeito de comparação, São Paulo está ainda mais alto, com uma altitude média de 760 metros.

continua após a publicidade

Jogos em lugares com altitude acima de 2.000 metros em relação ao nível do mar podem atrapalhar o desempenho dos atletas, causando fadiga precoce, trazendo uma vantagem para os mandantes e costumam ser um 'fantasma' para times brasileiros. A Bolívia é conhecida por isso, La Paz, capital do país, fica a 3.650 metros acima do nível do mar.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Blooming está no Caminho do Corinthians na Pré-Libertadores (Foto: Reprodução/Instagram/Blooming)

Os confrontos da Fase Preliminar 3, decisivo para a distribuição de equipe na fase de grupos, estão marcados para os dias 5 e 12 de março. O Timão define todas as partidas eliminatórias na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Corinthians na Pré-Libertadores

A competição continental é o principal objetivo do Timão no início da próxima temporada. O clube alvinegro se reapresenta no dia 7 de janeiro, estreia no Paulistão no dia 25 do mesmo mês e entra em campo pela Pré-Libertadores no dia 19 de fevereiro.