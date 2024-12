Retrospectiva 2024: relembre como foi o ano do Corinthians

Os 366 anos dias do ano, 2024 foi bissexto, parecem ter durado ainda mais para o torcedor do Corinthians. Se no começo da temporada não havia jogadores suficientes para completar o banco de reservas, o ataque do time na última partida do ano tinha a presença da estrela holandesa Memphis. Altos e baixos é um eufemismo para explicar como foi esse período.

Foi o primeiro ano da gestão Augusto Melo. Eleito em 2023, o dirigente ficará no clube alvinegro até 2026. O começo da temporada foi marcada por uma reestruturação no clube. Diversos líderes do elenco saíram da equipe como Renato Augusto, Fábio Santos e Gil.

Paulistão complicado

Treinado por Mano Menezes, o Corinthians iniciou o Paulistão precisando convocar jogadores da base para preencher o banco de reservas. A falta de um grupo formado colaborou para uma sequência negativa na competição, que desencadeou na demissão do técnico.

Ao longo do torneio, o Corinthians fez contratações como Félix Torres, Raniele e Rodrigo Garro. O treinador escolhido foi António Oliveira. Com uma campanha para ser esquecida, a Fiel guarda com carinho apenas o clássico contra o Palmeiras, na Arena Barueri.

Na primeira fase, o clube alvinegro empatou por 2 a 2 com o Palmeiras, com dois jogadores a menos, o zagueiro Gustavo Henrique improvisado no gol, e tentos de Yuri Alberto e Rodrigo Garro, de falta no último minuto. Apesar do resultado heroico, o Corinthians foi eliminado do estadual ainda na primeira fase.

Rodrigo Garro comemora gol de empate contra o Palmeiras (Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

Despedida do ídolo

A história do goleiro no clube alvinegro é bem conhecida pela Fiel. Contratado no final de 2011, passou doze anos no Timão. Cássio disputou 712 partidas, sendo o segundo jogador que mais entrou em campo pelo Corinthians. Ao todo, foram nove títulos conquistados neste período, incluindo a Libertadores e o Mundial de Clubes, vencidos em 2012.

O último jogo do goleiro com a camisa alvinegra foi em abril deste ano. Cássio foi titular na derrota do Timão por 1 a 0 para o Argentinos Juniors, na Copa Sul-Americana, no dia 23 de abril, em partida disputada em Buenos Aires. Criticado, ele desabafou após o jogo:

- Se eu estiver atrapalhando o Corinthians, se não estiver agradando. Para mim está muito difícil também. Tudo de errado que acontece no Corinthians sobra para mim. O time leva gol e a culpa é do Cássio. Toma um gol de pênalti e a culpa é do Cássio - disse o jogador.

O goleiro foi afastado por António Oliveira, que promoveu a entrada de Carlos Miguel. Cássio amargou a reserva em mais dois jogos e anunciou sua saída do clube alvinegro. Atualmente, o jogador defende o Cruzeiro.

Cássio se despediu do Corinthians nesta temporada (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Altos e baixos no Campeonato Brasileiro

Apesar de um início animador, António Oliveira não conseguiu fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu apenas uma partida nas primeiras 13 rodadas. Com o clube na 19ª colocação, o português foi demitido.

Ramón Díaz, ex-Vasco, foi contratado para a vaga de treinador. Em seu primeiro jogo, o clube alvinegro venceu o Bahia por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico argentino ajudou o Timão a se afastar da zona de rebaixamento.

O Corinthians passou 20 das 38 rodadas do Brasileirão no Z-4. Para ajudar o clube na luta contra o rebaixamento, a diretoria alvinegra promoveu grandes contratações na janela de meio de ano, como o goleiro Hugo Souza, o meia André Carrillo, e principalmente, a estrela holandesa Memphis.

Na reta final do torneio, o Timão emplacou uma sequência de nove vitórias, um recorde na história do Brasileirão por pontos corridos, e conseguiu terminar a competição na sétima colocação, garantindo uma vaga na próxima Pré-Libertadores. Yuri Alberto marcou 15 gols e foi um dos artilheiros do torneio, ao lado de Alerrandro, do Vitória.

Memphis foi um dos destaques do Corinthians nesta temporada (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Euforia e decepção nas copas

Se no Brasileirão o ano foi tenso, nos torneios mata-mata foi de esperança. Com dificuldades, o Corinthians chegou as semifinais da Copa do Brasil e Sul-Americana. A remontagem do elenco ajudou o Timão nestes objetivos.

O goleiro Hugo Souza caiu nas graças da Fiel após ser decisivo em duas decisões de pênaltis, ambas nas oitavas de final. Na Copa do Brasil, a vítima foi o Grêmio, em jogo no Couto Pereira, após empate sem gols.

Na Sul-Americana, o Corinthians perdeu por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, e Hugo Souza defendeu três penalidades seguidas para garantir a classificação, relembrando grandes feitos de Cássio, ídolo do Timão.

Apesar da euforia, o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo, na semifinal da Copa do Brasil, e pelo Racing, da Argentina, na mesma fase da Copa Sul-Americana. A torcida ficou na bronca com Ramón Díaz por sua postura nas partidas, mas logo a 'crise' se tornou expectativa com a classificação para a próxima edição da Libertadores.

Yuri Alberto após eliminação do Corinthians contra o Racing (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Política conturbada

O ano também ficou marcado por um período de incerteza na política do clube. A equipe de dirigentes montada por Augusto Melo passou por diversas modificações ao longo do ano, o que gerou uma crise interna. O grande catalisador desse conflito foi o patrocínio da Vai de Bet.

A casa de apostas foi anunciada como a maior patrocinadora do futebol da América do Sul, com um valor de cerca de R$ 370 milhões por três anos. Supostos repasses de valores acordados no contrato para uma empresa laranja, a Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda, fizeram com que a Vai de Bet rompesse o contrato com o Corinthians, em junho.

Uma investigação para responsabilizar a atual gestão se arrastou por meses no Conselho Deliberativo do Corinthians. Em dezembro, a votação quase ocorreu no Parque São Jorge, mas, logo no início do pleito, Augusto Melo obteve uma liminar da Justiça que impediu o evento, que deverá ser realizado em 2025.

