Com seis desfalques, Corinthians está escalado para enfrentar o Santa Fe

O Corinthians está escalado para a partida desta noite contra o Independiente Santa Fe, pela segunda rodada da Copa Libertadores. Após vencer o Platense na estreia, o Timão busca a segunda vitória na competição.

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O Corinthians terá uma série de desfalques por questões físicas. João Pedro Tchoca está fora por dores na região do púbis, enquanto Charles não fica à disposição enquanto se recupera de uma lesão no calcanhar direito.

No setor ofensivo, Memphis segue em tratamento de uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita. Kaio César ainda se recupera de problema no músculo posterior da coxa direita, mesma região afetada de Gui Negão, que sofreu estiramento durante treinos com a Seleção Sub-20. Já Fabrizio Angileri trata um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda.

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Com isso, o técnico Fernando Diniz decidiu repetir a escalação da equipe que disputou suas duas primeiras partidas sob seu comando e que, até o momento, segue invicta.

Assim, o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André e Garro; Kayke e Yuri Alberto.

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Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: Foto: Luiz Araújo/Corinthians)

Histórico do confronto

O histórico entre Corinthians e Santa Fe é curto, mas favorável ao clube brasileiro. As equipes se enfrentaram apenas duas vezes, ambas pela fase de grupos da Libertadores de 2016. No jogo de ida, disputado na Neo Química Arena, o Timão venceu por 1 a 0. Na volta, em Bogotá, o duelo terminou empatado em 1 a 1, com gol de Elias para o Corinthians.

Passaram-se, portanto, dez anos sem um confronto direto entre as equipes. Naquela edição, o Corinthians avançou na primeira colocação do grupo, enquanto o Santa Fe foi eliminado ainda na fase inicial.

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