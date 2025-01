Com golaço de joia, Corinthians vence e garante vaga na próxima fase da Copinha

O Corinthians venceu o Rio Branco–AC por 3 a 0, nesta terça-feira (7), na segunda rodada da Copinha. Os gols do Timão foram marcados por Luiz Fernando, Denner e Thiaguinho. Com o resultado, o clube alvinegro garantiu a sua classificação para a próxima fase do torneio.

continua após a publicidade

Os laterais do Corinthians se destacaram na partida. No lado direito, Gabriel Caipira chegou a sua segunda assistência na competição, a primeira havia sido na vitória sobre o Gazin Porto Velho por 3 a 0, no sábado (4).

Pelo lado esquerdo, Denner provou porque é cotado como uma das maiores promessas do Terrão nesta temporada. No segundo tempo, o jogador marcou um golaço que ajudou o Corinthians a garantir vaga na próxima fase da Copinha.

continua após a publicidade

Mais cedo, o Santo André venceu o Gazin Porto Velho por 2 a 0. A equipe também encaminhou a vaga e decide com o Timão, na próxima sexta-feira (10), quem será o líder do Grupo 27. O Corinthians chegou ao seu 11º jogo invicto na competição, vale lembrar que o clube alvinegro conquistou o título da última edição.

Corinthians venceu o Rio Branco na segunda rodada da Copinha (Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians)

Como foi o jogo?

O Corinthians começou a partida pressionando o Rio Branco–AC. Aos 11 minutos, Luiz Eduardo fez boa jogada pela esquerda, cruzou na área, Gui Negão cabeceou e Luiz Fernando aproveitou o rebote para abrir o placar.

continua após a publicidade

Com vantagem, o Timão passou a dar oportunidades ao adversário. Aos 16 minutos, Kikinha aproveitou vacilo defensivo de Caipira e finalizou para boa defesa de Kauê. No lance seguinte, o Timão respondeu com Bahia. O volante arriscou de fora da área e a bola passou raspando a trave direita.

A metade final da primeira etapa foi bastante truncada, com poucas chances claras para ambos os lados. O Rio Branco–AC adotou uma postura mais ofensiva, mas não conseguiu furar a defesa do Corinthians. O Timão não conseguiu imprimir a pressão no início de jogo e foi ao intervalo com a vantagem mínima no placar.

O time de Orlando Ribeiro voltou melhor ao segundo tempo. Aos cinco minutos, os laterais garantiram mais um gol do Timão na partida. Pelo lado direito, Gabriel Caipira cruzou para Denner sair da esquerda e finalizar sem chances de defesa para Jaderson.

A partida ficou sob domínio do clube alvinegro. Aos 29 minutos, Dieguinho, que havia acabado de entrar, aproveitou um vacilo da defesa adversária após escanteio e chutou de primeira para fechar o placar em 3 a 0.

O que vem por aí?

Classificado e na liderança, o Corinthians volta a entrar em campo na sexta-feira (10), quando enfrenta o Santo André às 17h (de Brasília), para definir em qual posição vai terminar no Grupo 27. O Rio Branco-AC cumpre tabela mais cedo, às 14h45 (de Brasília), quando enfrenta o Gazin Porto Velho.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

RIO BRANCO-AC 0 x 3 CORINTHIANS

1ª rodada - Fase de grupos da Copinha

📆 Data e horário: terça-feira, 7 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

🥅 Gols: Luiz Fernando (11'/1ºT); Denner (5'/2ºT); Dieguinho (29'/2ºT) (COR)

🟨 Cartões amarelos: - Ryan (RBR); Pellegrin (COR)

🔴 Cartão vermelho: -

Escalações

RIO BRANCO-AC (Técnico: Orlando Ribeiro)

Jaderson; Ray Silva, Darlan, Nickson e José Guilherme; Gabriel (Ryan), Erick e Cleison (João Vitor); Kikinha, Vitor Hugo e Matheus Gaspar

CORINTHIANS (Técnico: Orlando Ribeiro)

Kauê; Gabriel Caipira, Fernando, Garcez e Denner; Bahia (Juninho), Victor Dourado e Luiz Eduardo (Thomas); Luiz Fernando (Pellegrin), Nicollas (Araújo) e Gui Negão (Dieguinho)