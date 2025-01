Corinthians se reapresenta no CT Joaquim Grava; veja como será o planejamento

As férias dos jogadores do Corinthians acabaram. Nesta terça-feira (7), o elenco do Timão se reapresentou no CT Joaquim Grava. Os atletas passaram por avaliações físicas e fizeram a primeira atividade no campo nesta temporada.

continua após a publicidade

➡️Contratações, elenco e base: veja planejamento do Corinthians para início do Paulistão

O treinador Ramón Díaz não teve apenas um atleta do elenco à disposição: Breno Bidon. O meia de 19 anos foi convocado pela Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria, que será realizado entre janeiro e fevereiro, na Venezuela.

Os demais atletas compareceram ao CT Joaquim Grava, incluindo Rodrigo Garro, que se envolveu em um acidente automobilístico com vítima fatal na Argentina, no último sábado (4). Após uma audiência, o atleta foi liberado pela justiça do país para retornar ao Brasil e se juntou ao grupo.

continua após a publicidade

Uma novidade foi a estreia do novo uniforme de treinos do Timão. Neste ano, a camisa é roxa, em referência ao uniforme III do Corinthians de 2008, que marcou o imaginário da Fiel. O escudo e os detalhes do manto aparecem em branco.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Talles Magno esteve com o elenco na reapresentação nesta terça-feira (7). Grupo participou de atividades físicas pela manhã(Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Próximo compromisso do Corinthians

O Timão começa sua preparação para a disputa da temporada. A primeira partida oficial dos comandados de Ramón Díaz está marcada para o dia 16 de janeiro, uma quinta-feira, quando o clube alvinegro encara o Red Bull Bragantino, às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.