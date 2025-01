Silêncio e apelo da Fiel: os bastidores do retorno de Garro ao Corinthians

O Corinthians se reapresentou nesta terça-feira (7), no CT Joaquim Grava, dando início à preparação para os desafios desta temporada. Entre os jogadores presentes estava Rodrigo Garro, que retornou ao Brasil após se envolver em um acidente automobilístico com vítima fatal na Argentina no último sábado (4).

continua após a publicidade

➡️Contratações, elenco e base: veja planejamento do Corinthians para início do Paulistão



A fatalidade ocorreu no dia do aniversário de 27 anos do jogador, em General Pico, na região de La Pampa, na Argentina, local de nascença do atleta. Garro dirigia uma caminhonete que colidiu com uma moto, causando a morte de Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos.

Após o acidente, um teste de bafômetro detectou 0,54 gramas de álcool por litro de sangue no atleta. No domingo (5), Garro foi indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, sem agravante pelo consumo de bebidas alcoólicas. O jogador teve a habilitação suspensa e poderá permanecer no Brasil enquanto as investigações prosseguem na Argentina.

continua após a publicidade

Rodrigo Garro durante audiência em La Pampa, na Argentina (Foto: Pablo Rivero)

Silêncio de Rodrigo Garro

Abalado, o jogador suspendeu suas redes sociais e ainda não se manifestou publicamente sobre o ocorrido. O argentino retornou ao Brasil na noite desta segunda-feira (6), um dia antes da reapresentação do elenco. Com a área de desembarque do aeroporto de Guarulhos lotada de jornalistas, Garro preferiu optar por uma saída alternativa.

Na mesma data, Ramón Díaz, treinador do Corinthians, desembarcou em Guarulhos. O argentino parou para falar com a imprensa e foi questionado sobre o delicado acontecimento envolvendo seu compatriota Rodrigo Garro.

continua após a publicidade

— Muito difícil, mas tudo será solucionado. Muita fé na Justiça argentina - disse o técnico do Corinthians de maneira sucinta.

Reapresentação no Corinthians e apelo da Fiel

Nesta terça-feira (7), a torcida do Timão esteve presente no portão de entrada do CT Joaquim Grava para receber os atletas. Diversos jogadores pararam para conversar como André Ramalho, Charles e Matheus Bidu. Rodrigo Garro desviou da Fiel e optou por um acesso alternativo.

Mesmo sem aparecer, o camisa 10 estava na cabeça dos torcedores. Durante a chegada de Anahy Couto, psicóloga do Corinthians, uma torcedora se debruçou sobre o carro e, chorando, fez um pedido para a profissional.

— Não deixa o nosso camisa 10 ir embora, não deixa o Garro ir. Cuida dele, doutora — suplicou a torcedora que recebeu uma resposta consoladora da psicóloga

— Nós vamos cuidar dele. Ele não vai embora, ele vai ficar.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Primeiro compromisso do Corinthians

O Timão começa sua preparação para a disputa da temporada. A primeira partida oficial dos comandados de Ramón Díaz está marcada para o dia 16 de janeiro, uma quinta-feira, quando o clube alvinegro encara o Red Bull Bragantino, às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.