Jovem emprestado pelo Corinthians aponta razões da falta de espaço no time

Guilherme Biro, meia atacante de 20 anos, foi emprestado pelo Corinthians ao Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos após não conseguir espaço no time alvinegro. O início do brasileiro no Oriente Médio é promissor, com dois gols em cinco partidas disputadas, e em entrevista à Gazeta, o atleta fez uma avaliação sobre a falta de oportunidades no Timão.

— Acho que falar em apenas um fator é escasso. Acho que muita coisa influenciou na falta de espaço. Eu gosto de jogar do meio para frente, então tenho que marcar gols... é um time que desde que subi passou por dificuldades, parte de baixo da tabela e com dificuldades ofensivas. Eu fazia parte disso também, claro. Sou novo e sabemos da presso que vem da torcida, às vezes não conseguimos demonstrar nosso futebol em poucos jogos.

Guilhere Biro em ação pelo Corinthians (FOTO: NELSON ALMEIDA / AFP)

Considerado uma das grandes promessas da base corintiana, Biro foi emprestado em setembro para o Al-Sharjah. Em cinco partidas disputadas, ele soma dois gols pelo líder do campeonato local. Pelo Timão, o meia soma 27 jogos pela equipe profissional desde 2023, sem gols marcados.

Apesar da distância, ele encara o novo desafio na carreira com otimismo. O jogador também afirmou que acompanha as partidas do Corinthians sempre que pode:

— Foi difícil por conta de família e amigos, ficar longe das pessoas que eu amo e que tenho carinho. Mas, por outro lado, o Al-Sharjah sinalizou a vontade de contar comigo, senti que seria bom, conversei com meus representantes e com o pessoal do Corinthians, que me deram respaldo. Sou muito grato por todos do Corinthians que me ajudaram. Ainda tenho contato com o clube, sou muito grato.

