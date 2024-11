Torcida do Corinthians esgota ingressos para ‘decisão’ no Brasileirão

O Corinthians anunciou que todos os ingressos disponíveis para o duelo contra o Cruzeiro, marcado para a próxima quarta-feira (20), na Neo Química Arena, já foram adquiridos. A venda de ingressos teve início na quarta-feira (13), sendo exclusivamente destinada aos sócios-torcedores do clube.

continua após a publicidade

➡️Corinthians vence o Palmeiras e abre vantagem na final do Paulistão Feminino

Nesta sexta-feira (15), por meio de seu site oficial, o Corinthians informou que todas as entradas já foram reservadas. No entanto, os torcedores que ainda desejam assistir ao jogo têm uma nova oportunidade de compra. Caso o pagamento das reservas não seja concluído, os ingressos serão novamente disponibilizados no site Fiel Torcedor, para os sócios alvinegros.

Neo Química Arena lotada durante jogo do Corinthians (Foto: JP Drone)

Recorde de Público do Corinthians

Em outubro, 46.625 torcedores compareceram a Neo Química Arena para assistir ao empate por 0 a 0 entre Corinthians e Flamengo, no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Foi o recorde de público em jogos do Timão no estádio neste ano.

continua após a publicidade

O confronto entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, pela NFL, detém o recorde de público na Neo Química Arena neste ano. Com modificações para receber mais torcedores, o estádio recebeu 47.236 pagantes no jogo, que ocorreu em setembro.

Maiores públicos em jogos do Corinthians em Itaquera neste ano

Corinthians 0 x 0 Flamengo - 46.426 pagantes - Copa do Brasil

Corinthians 3 x 0 Atlético-GO - 46.001 pagantes - Brasileirão

Corinthians 2 x 2 São Paulo - 45.747 pagantes - Brasileirão

Decisão

O duelo da quarta-feira (20) tem ares de decisão para os corinthianos. Em décimo lugar, o Timão sonha com uma vaga para a próxima Libertadores. Os sete mais bem colocados do Brasileirão conquistam o direito de jogar a competição continental em 2025.

continua após a publicidade

O Cruzeiro, próximo adversário alvinegro, é o sétimo colocado com 47 pontos, seis a mais que o Timão na tabela de classificação. Portanto, o Corinthians precisa vencer para continuar sonhando com o objetivo.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Marque na agenda

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na próxima quarta-feira (20), às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena. O jogo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.