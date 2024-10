António Oliveira no comando do Corinthians







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 19:41 • São Paulo (SP)

Bruno Lazaroni, auxiliar técnico da equipe de António Oliveira, falou sobre a passagem do treinador no Corinthians, entre fevereiro e julho deste ano. O treinador foi demitido do Timão após derrota por 2 a 0 contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

O auxiliar técnico destacou a Fiel e valorizou o tamanho do clube. No entanto, apontou a crise que o Timão vive nos bastidores como um fator determinante para o insucesso de António Oliveira no comando do Corinthians.

Segundo Bruno, o ambiente instável no clube, que passou pela rescisão da patrocinadora “VaideBet”, em junho, o conflito político interno e até mesmo a saída de jogadores importantes no meio da temporada, como Cássio e Carlos Miguel, prejudicaram o trabalho da comissão técnica.

- O ambiente político do clube, inicialmente eu não acreditava que atrapalhasse, mas como foi em demasia, com troca de patrocinador, muita notícia, atrapalhou. O principal, na minha visão, foi que perdemos jogadores ao longo do ano, chegamos e a janela estava por fechar, chegaram só Pedro Henrique e Coronado. Aí saiu Cássio, Carlos Miguel e não renovam com Paulinho, que ia ajudar também fora de campo - disse Bruno Lazaroni ao Charla Podcast.

Com Ramón Díaz no comando, o Corinthians contratou nomes importantes na janela do meio de ano, que ocorreu entre agosto e setembro. O Timão acertou com nomes de peso como Memphis Depay, Talles Magno, Carrillo e Hugo Souza, entre outros.

António Oliveira treinou o Corinthians por cinco meses (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Trajetória

Durante sua passagem, António Oliveira treinou o Corinthians em 28 oportunidades, venceu 11 jogos, empatou nove vezes e perdeu em oito. Os 55% de aproveitamento no comando do clube alvinegro não foram suficientes para sustentar o emprego do técnico.

Após ser eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, o Timão não começou bem o primeiro turno do Brasileirão e venceu apenas uma partida em 13 jogos na competição nacional sob António Oliveira no comando.