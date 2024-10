Romero fala sobre a renovação de seu contrato com o Corinthians

Romero falou sobre sua renovação com o Corinthians







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 16:16 • São Paulo (SP)

O Corinthians enfrenta o Racing nesta quinta-feira (31), em duelo pela semifinal da Copa Sul-Americana. Romero pode chegar a mais uma decisão pelo Timão, mas divide as atenções com outro tema, sua renovação de contrato.

O atacante possui contrato até o final deste ano com o Corinthians. A delegação já está na Argentina, e Romero concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (30). Perguntado sobre uma possível renovação, o paraguaio se esquivou sobre o atual estágio da negociação.

- Nesse aspecto eu estou muito tranquilo. Acho que o foco total é a semifinal que a gente tem. Vou ser sincero, ainda não falei com a diretoria sobre a minha renovação, nem falei com as pessoas que dirigem a minha carreira - disse o jogador em coletiva.

Em sua segunda passagem pelo Timão, Romero está no Corinthians desde o ano passado. O atacante é o segundo colocado na lista de artilheiros do clube nesta temporada. O paraguaio marcou 16 gols em 2024.

Atacante marcou 16 gols pelo Corinthians em 2024 (Foto: Rodrigo Coca/ Ag.Corinthians)

Foco em 2024

Apesar da boa fase de Romero, o Corinthians vive uma temporada de altos e baixos. O Timão convive com o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro desde o início do torneio. Na segunda-feira (28), o clube alvinegro venceu o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal, e saiu do Z-4.

Na Copa Sul-Americana, o Timão busca um título que daria a vaga para a disputa da Copa Libertadores da próxima temporada. O Corinthians empatou o jogo de ida da semifinal contra o Racing por 2 a 2, na Neo Química Arena, e precisa vencer na Argentina para avançar à decisão sem pênaltis.

Caso avance para a decisão, o Corinthians retorna para uma final continental após 12 anos. A última vez que o Timão atingiu tal feito foi em 2012, quando o clube alvinegro conquistou a Copa Libertadores em cima do Boca Juniors.

Próximo jogo

O jogo decisivo será nesta quinta-feira (31), às 21h30 (horário de Brasília), em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires. O jogo será no estádio Presidente Perón, também conhecido como El Cilindro, a casa do Racing.