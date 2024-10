Zagueiro não viaja à Argentina e desfalca o Corinthians em decisão

Zagueiro trata dores no tórax no CT Dr. Joaquim Grava e será desfalque do Corinthians







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 15:32 • São Paulo (SP)

Ramón Díaz terá um problema para escalar a defesa do Corinthians no duelo contra o Racing, nesta quinta-feira (31), às 21h30 (horário de Brasília). Cacá não viajou com a delegação para Buenos Aires, na Argentina, e será desfalque para o confronto decisivo.

Na segunda-feira (28), o jogador foi titular na vitória do Corinthians contra o Cuiabá por 1 a 0, pelo Brasileirão. Cacá foi substituído no segundo tempo após uma pancada na região do tórax e do quadril.

Após escanteio do Dourado, o zagueiro disputou uma bola aérea com o ataque adversário e ficou caído no gramado. Cacá precisou ser atendido pelos médicos do Corinthians, que indicaram a necessidade da substituição. André Ramalho entrou em seu lugar.

O jogador sente dores na região e passa por tratamento no CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians ainda não divulgou detalhes de se quaro clínico e o zagueiro será reavaliado diariamente. Cacá não viajou com a delegação para Buenos Aires, onde será realizada a partida, e será preservado para o jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana.

Cacá será desfalque do Corinthians em decisão (Foto: Rodrigo Coca/ Ag.Corinthians)

Peça importante

Contratado em março deste ano, Cacá é uma figura marcante nesta temporada do Timão. O zagueiro é o quarto colocado na artilharia do Corinthians no ano, com seis gols marcados. O jogador está atrás apenas dos atacantes Yuri Alberto (23 gols) e Romero (16 gols) e do meia ofensivo Rodrigo Garro (9 gols).

Cacá foi contratado por empréstimo até o fim do ano. O acordo previa que o Corinthians era obrigado a contratar o jogador caso ele atingisse 2200 minutos em campo, feito esse alcançado em agosto. Portanto, o Timão terá que desembolsar R$ 11 milhões para contar com o zagueiro em definitivo a partir do ano que vem.

Alternativas

Com o desfalque, Ramón Díaz terá que fazer mudanças na defesa do Timão em relação ao jogo de ida da semifinal. Na ocasião, Cacá e André Ramalho iniciaram o jogo na Neo Química Arena, que terminou com o empate por 2 a 2.

O técnico terá à disposição André Ramalho, Félix Torres e Gustavo Henrique. Outro zagueiro do elenco é Caetano, mas Ramón Díaz já descartou sua utilização por problemas do jogador com a direção do Corinthians em relação à renovação de contrato.

Decisão

A partida de volta da Copa Sul-Americana será nesta quinta-feira (31), às 21h30 (horário de Brasília). O jogo será realizado no estádio Presidente Perón, conhecido como El Cilindro, em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires.

Como o primeiro jogo terminou 2 a 2, o Corinthians precisa vencer na Argentina para disputar a decisão da competição continental. Em caso de novo empate, o vencedor será conhecido através de decisão por pênaltis.