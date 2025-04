Corinthians tem mudança na defesa em escalação para enfrentar o Flamengo

O Corinthians enfrenta o Flamengo neste domingo (27), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Comandado por Orlando Ribeiro, o Timão terá força máxima para o confronto. O treinador interino promoveu o retorno de Hugo Souza na competição nacional.

O único desfalque do clube alvinegro para o duelo é Rodrigo Garro, meia do Timão, que se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Por outro lado, Hugo Souza, goleiro do Corinthians, volta entrar em campo pelo Brasileirão após se curar de uma lesão muscular no retofemoral da coxa direita.

Para o duelo no Maracanã, Orlando Ribeiro promoveu a entrada de André Ramalho no lugar de Félix Torres. O zagueiro equatoriano foi expulso com 15 minutos de jogo na vitória do Corinthians sobre o Racing por 1 a 0, pela Sul-Americana, na última quinta-feira (24).

O Timão ocupa a nona colocação do Campeonato Brasileiro. A equipe pode subir para a quinta posição em caso de vitória e se consolidar na luta por uma vaga na Libertadores. Para isso, Orlando Ribeiro deve manter a base que venceu os dois últimos jogos.

O Corinthians entra em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Fabrizio Angileri; Raniele, André Carrillo e Breno Bidon; Romero, Memphis e Yuri Alberto.

Corinthians está escalado para enfrentar o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O Flamengo iniciará o duelo com Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Dela Cruz, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro.

Espera por Dorival Júnior

Será o último jogo do Corinthians antes do anúncio de Dorival Júnior. O treinador acertou contrato com a diretoria do Timão e deve assumir o comando do clube alvinegro ainda nesta semana. A tendência é que a estreia seja na quarta-feira (30), contra o Novorizontino. O duelo será no Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Neste domingo (27), Dorival Júnior desembarcou no Rio de Janeiro e estará no Maracanã para assistir a partida entre seu novo clube e Flamengo, clube em que conquistou a Libertadores e Copa do Brasil de 2022.