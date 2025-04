Flamengo x Corinthians: Globo retoma tradição antiga e chama atenção

A partida entre Flamengo e Corinthians, deste domingo (27), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro trouxe de volta uma tradição antiga da emissora Globo, que comemora 60 anos na data. O canal retornou com a prática de tocar o hino dos clubes em momentos de gol. A estreia aconteceu no tento de Everton Cebolinha.

O lance aconteceu aos quatro minutos da partida. Na ocasião, o camisa 7 do Flamengo recebeu um passe de na entrada da área, e com liberdade, conseguiu finalizar de chapa no canto direito do gol adversário. O arrebate foi indefensável para o goleiro Hugo Souza, que não conseguiu impedir a ação de ataque do time rubro-negro.

Durante a comemoração dos atletas, a Globo revelou a supresa que guarda para a transmissão: o retorno dos hinos. O cenário foi bastante comemorado por torcedores nas redes sociais, que sentiam a falta da prática em momentos do gols. Veja a repercussão abaixo:

Hino do Flamengo tocou mais duas vezes

Em campo, a equipe de Filipe Luís dominou as ações de jogo durante a primeira etapa. Além do gol de Cebolinha, o Rubro-Negro voltou a balançar as redes com Arrascaeta e Pedro. Para a felicidade dos torcedores, o hino do clube voltou a tocar nas outras duas oportunidades.

A Globo ainda não se pronunciou oficialmente se a prática irá se estender para o resto da temporada ou se foi só uma ação simbolica por conta dos 60 anos da emissora. Vale destacar, que o retorno do hino foi apenas uma das ações comemorativas da transmissão de Flamengo x Corinthians. A emissora também relembrou placares históricos das tranmissões antigas e proporcionou um show do cantor Belo antes do início da partida.

