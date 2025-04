Como parte da comemoração dos 60 anos da TV Globo, a emissora organizou um show do cantor Belo antes da bola rolar para Flamengo x Corinthians, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão. A transmissão iniciou 50 minutos antes do início do jogo, com a narração de Luis Roberto. Nas redes sociais, telespectadores reagiaram à exibição do artista, que se apresentou atrás do gol localizado no Setor Sul.

Além do show do Belo, a Globo ainda prepaou ações especiais em campo, como a presença do mascote Globolinha, em alusão ao aniversário da emissora. A exibição faz parte da estratégia da emissora de integrar esporte e entretenimento na comemoração de seis décadas de existência.

Confira algumas reações ao show de Belo:

Flamengo x Corinthians

As equipes se enfrentam neste domingo (27), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro chega para a partida com chances de assumir a ponta da tabela de classificação do campeonato. Para isto, terá que vencer o confronto e torcer para um tropeço do Palmeiras. O time comandado por Filipe Luís vem de um empate, contra a LDU, fora de casa, pela Copa Libertadores.

Por outro lado, o Corinthians busca implacar a segunda vitória seguida no torneio. A equipe atualmente está na nona colocação. Em caso de uma vitória, o clube poderia subir para a quinta posição, a depender dos outros resultados da rodada. O equipe chega motivada para o confronto diante do Flamengo. O time da capital paulista tenta aproveitar o embalo da vitória por 1 a 0 sobre o Racing-URU, conquistada na Neo Química Arena, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana