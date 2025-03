O jornalista e professor Celso Unzelte conversou com o Lance! durante o evento Alambrado Convida e fez sua análise quanto ao jogo que acontece neste domingo (16) entre Palmeiras e Corinthians pela primeira fase da final do Paulistão.

continua após a publicidade

De acordo com as opiniões de Celso Unzelte, o Corinthians tem se retraído quando joga no Allianz e precisa se superar contra um adversário que, segundo suas palavras, é visto como favorito. O professor ainda brincou: "superação é sobrenome do torcedor do Corinthians".

- O torcedor corintiano espera, antes de tudo, a vitória. Mas, mais do que isso, eu espero um bom futebol. O Corinthians, quando joga no Allianz, tem se retraído demais. Acho que, além da vitória, é importante que o time faça um bom papel na final, enfrentando um adversário que é superior e chega como favorito. Mais uma vez, o Corinthians vai precisar se superar, e superação é o sobrenome do corintiano - disse Celso Unzelte.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A reportagem questionou se o elenco atual do Corinthians seria o "ideal", tendo em vista nomes de peso como Memphis Depay e destaques como Yuri Alberto. O professor e jornalista contou que, em muitos momentos, o Corinthians chegou a ser campeão com times que não eram considerados "ideais".

➡️Corinthians: Romero nega clima de revanche contra o Palmeiras no Paulistão

- Muitas vezes o Corinthians foi campeão sem ser o time ideal. Já teve elencos melhores que não conseguiram o título. Acho que este time não é capaz de conquistar o título, mas essa final ganhou muita importância por ser contra o maior rival. Conseguir esse título pode ser fundamental para trazer mais paz ao Parque São Jorge - completou.

continua após a publicidade

Corinthians enfrenta Palmeiras em final (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo (16) no Allianz Parque às 18h30 (de Brasília). É o primeiro jogo válido pela final do Paulistão.

Colecionador de capas do Lance!

Celso Unzelte é um grande colecionador de capas do Lance!. Pesquisador e conhecedor assíduo do futebol, contou ao L! que tem arquivada boa parte das edições do jornal na época do impresso.

- Trabalhei por muito tempo na Placar, e o Lance surgiu em 1997, com edições em São Paulo e no Rio de Janeiro, criado por muitos amigos meus, como Lélio Carmona no Rio e Paulo Vinícius Coelho (PVC) em São Paulo. Comecei a colecionar o jornal desde a edição número 1. Tornei-me assinante em 2001 e, para completar a coleção, adquiri as edições anteriores com outros colecionadores. Hoje, tenho todas as edições devidamente armazenadas em caixas. O Lance é um veículo muito importante porque tem contado a história do futebol brasileiro nos últimos 28 anos - contou sobre sua relação.