São Paulo bate Corinthians e conquista Supercopa Feminina

O São Paulo superou o Corinthians e levantou neste sábado, no Morumbis, a taça da Supercopa Feminina. As jogadoras tricolores bateram as rivais nos pênaltis, por 4 a 3, após um 0 a 0 no tempo regulamentar.

No lado alvinegro, Vic Albuquerque e Gisela Robledo. Robinha teve a responsabilidade de converter o pênalti decisivo para o São Paulo.

Título inédito para o São Paulo

Este é um título inédito para o São Paulo, que acaba com a hegemonia do Corinthians no torneio. O Corinthians levantou a taça nas três edições anteriores.

O São Paulo não conquistava um título no futebol feminino desde 2015. Em competições nacionais, o jejum era ainda maior: 1997, com a Taça Brasil.

Fim do drama contra o Corinthians

As jogadoras do São Paulo levaram a melhor sobre as Brabas depois de uma freguesia incômoda. O Timão levou a melhor sobre o rival nas finais do Paulista de 2019, 2021 e 2023 e na decisão do Brasileirão da última temporada.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi disputado e teve poucas chances. O Corinthians chegou mais ao gol, mas o São Paulo também teve oportunidade clara na parte inicial da Supercopa Feminina.

O segundo tempo deu a impressão de que seria diferente com o pênalti marcado para as tricolores logo no início. Só que Camilinha parou em Lelê, que deu um banho de água fria nas rivais. O São Paulo pressionou mesmo após perder o gol, mas o Corinthians também teve chances. No fim, o time da casa chegou perto de marcar novamente, mas teve gol anulado por impedimento.

Premiação recorde da Supercopa Feminina

Além do título, o São Paulo colocará R$ 700 mil nos cofres. Vice-colocadas, as corintianas garantiram R$ 500 mil para o clube. A premiação total de R$ 1,2 milhão para as finalistas, paga pela CBF, é recorde na competição.