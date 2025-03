Corinthians busca revanche e tenta evitar feito inédito do Palmeiras

Corinthians e Palmeiras decidem o Campeonato Paulista. O jogo de ida é neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Timão busca quebrar um jejum de títulos que dura seis anos e quer evitar feito inédito do rival no Campeonato Paulista: o tetracampeonato consecutivo.

A marca nunca foi alcançada na era profissional do torneio estadual. O único que conseguiu foi o Paulistano, de 1916 a 1919, quando a competição era considerada amadora e organizada pela APEA (Associação Paulista de Esportes Atléticos), extinta em 1937.

O Palmeiras conquistou o torneio em 2022, 2023 e 2024. A equipe de Ramón Díaz tem a chance de evitar o feito. A final tem sabor de revanche para a Fiel, pois o rival tirou a oportunidade de Corinthians alcançar a marca em 2020.

Corinthians e Palmeiras decidiram o Paulisrão de 2020 (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

Oportunidade perdida

O Corinthians conquistou o Paulistão em 2017, 2018 e 2019. A equipe ficou perto do tetracampeonato em 2020. Na ocasião, o Timão, treinado por Tiago Nunes, chegou decidiu a competição contra o Palmeiras, comandado por Vanderlei Luxemburgo

Em um contexto de pandemia da Covid-19, a competição foi decidida com ambos os estádios, no jogo de ida e volta, sem torcedores. Na partida de ida, Corinthians e Palmeiras empataram por 0 a 0 na Neo Química.

A decisão aconteceu no Allianz Parque, palco do duelo deste domingo (16). O Palmeiras abriu o placar com Luiz Adriano e dominou a partida até os minutos finais. Nos acréscimos, Jô foi derrubado por Gustavo Gómez na área e empatou batendo pênalti. Nas penalidades, o clube alviverde acabou com o título.

— Eu não estava aqui, não sabia que o Palmeiras ganhou o nosso quarto título, mas sabemos que o mais importante é o que mostramos dentro de campo, sempre respeitando muito o nosso rival. Aqui, com o Ramón, trabalhamos no dia a dia e sabemos a responsabilidade que é jogar uma final, ainda mais em um clássico — falou o atacante em evento da FPF nesta sexta-feira (14).

Decisão no Paulistão

Corinthians e Palmeiras começam a decidir o Campeonato Paulista neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A partida de volta será apenas depois da parada para a Data Fifa. O confronto decisivo será no dia 27 de março, quinta-feira, na Neo Química Arena.