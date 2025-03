Alambrado Convida: evento reúne colecionadores de camisa e amantes de futebol

A segunda edição do Alambrado Convida aconteceu neste sábado (15), em São Paulo. O evento contou com mais de cinco mil camisas e uniu diversos colecionadores e amantes de futebol. O Lance! esteve presente como parceiro oficial de mídia.

O evento contou com a exposição e venda de camisas históricas, tanto do futebol nacional quanto internacional. Além disso, o Alambrado Convida apresentou ativações de outros itens colecionáveis, com música, comida e até mesmo campeonato de Fifa.

Fundador do Alambrado Convida, Cássio Brandão comentou sobre a importância do evento e como ter algo deste porte é importante no meio do futebol culturalmente falando. Cássio também explicou como funciona toda a estrutura por trás.

- O Alambrado começou em 2018 como uma comunidade de colecionadores que conta histórias das camisas de futebol. A partir dessa rede de 65 colecionadores, surgiu a ideia do evento. A primeira edição aconteceu em dezembro, com 18 colecionadores reunidos para vender e trocar itens - contou Cássio ao Lance!.

- A ideia era criar um espaço onde colecionadores pudessem se reunir, vender e trocar itens de futebol, além de conectar outros elementos culturais do esporte, como tatuagem, gastronomia e música. Esta segunda edição é maior, contando com 38 colecionadores e mais de 5 mil itens disponíveis - completou.

(Foto: Reprodução/ Izabella Giannola)

Lance! participa de curadoria do "Legado Cinco Estrelas"

O Lance! foi o parceiro de mídia oficial do evento e participou da curadoria do "Legado Cinco Estrelas", que reuniu itens históricos da Seleção Brasileira, como álbuns de figurinhas, réplicas das bolas, flanela de jogos importantes, souvenirs vendidos nos jogos, entre muitos outros.