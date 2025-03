Corinthians: Romero nega clima de revanche contra o Palmeiras no Paulistão

Ramón Díaz e Romero participaram de uma entrevista coletiva na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta sexta-feira (14), junto de Abel Ferreira e Weverton. O atacante do Corinthians falou sobre a decisão do Paulistão e negou clima de revanche no confronto.

Em 2020, o Corinthians teve a chance de ser tetracampeão consecutivo da competição estadual, um feito inédito na era profissional do futebol paulista. O clube alvinegro foi derrotado na decisão para o Palmeiras nos pênaltis. Romero saiu do clube em 2019, não disputou aquela decisão e revelou que não se lembra desta partida.

— Eu não estava aqui, não sabia que o Palmeiras ganhou o nosso quarto título, mas sabemos que o mais importante é o que mostramos dentro de campo, sempre respeitando muito o nosso rival. Aqui, com o Ramón, trabalhamos no dia a dia e sabemos a responsabilidade que é jogar uma final, ainda mais em um clássico — falou o atacante.

Experiência

Capitão do Corinthians no evento da FPF, Romero conquistou quatro títulos com a camisa alvinegra: dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e dois Campeonatos Paulistas (2017 e 2018). O paraguaio falou sobre a importância da final para o Timão e minimizou a rivalidade com o Palmeiras neste momento.

— Cabe a nós fazer um bom trabalho, e, como eu disse, o nosso maior objetivo é voltar a ganhar títulos com o Corinthians. Claro que, ao fazer isso, acabamos tirando o título do Palmeiras, mas o foco principal é conquistar novamente um troféu para o Corinthians — falou o jogador.

Romero falou sobre a final do torneio estadual (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Decisão no Paulistão

Corinthians e Palmeiras começam a decidir o Campeonato Paulista neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A partida de volta será apenas depois da parada para a Data Fifa. O confronto decisivo será no dia 27 de março, quinta-feira, na Neo Química Arena.