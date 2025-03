A Federação Paulista de Futebol divulgou, nesta sexta-feira (14), os árbitros escolhidos para apitar as finais do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras. Raphael Claus e Matheus Candançan foram os designados para os jogos, e a decisão revoltou uma parte da torcida do Corinthians.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Claus comandará o primeiro Derby decisivo, agendado para o domingo (16), às 18h30, no Allianz Parque. Candançan vai ser o responsável pelo jogo da volta, na próxima quinta-feira (27), às 21h35, na Neo Química Arena.

Assim que os árbitros foram divulgados, os torcedores do Timão começaram a se manifestar nas redes sociais. Além do peso histórico que uma final envolvendo Palmeiras e Corinthians apresenta naturalmente, o clube acabou de ser eliminado na segunda fase da Libertadores, e a pressão pelo título do Campeonato Paulista é grande nos bastidores.

continua após a publicidade

Veja reação dos torcedores do Corinthians pela escolha dos árbitros das finais do Paulistão

Raphael Claus tem retrospecto polêmico em Palmeiras e Corinthians

Raphael Claus estará no apito do jogo de ida das finais do Paulistão que será disputado entre Palmeiras e Corinthians. Mas o retrospecto do árbitro neste clássico conta com um número equilibrado de vitórias para ambos os lados.

Ao todo, foram duas vitórias para o Palmeiras, duas para o Corinthians e seis empates. Foram dez confrontos apitados por Claus desde 2015.

Claus apitou a Copa do Mundo do Catar em 2022 (Foto: Adrian Dennis / AFP)

➡️Corinthians mobiliza esforços para contar com Garro na final do Paulistão

Mas mesmo com os números equilibrados, a arbitragem de Claus carrega algumas polêmicas. Na fase de grupos do Campeonato Paulista deste ano, Claus foi questionado ao expulsar Yuri Alberto por alguns torcedores e comentaristas de arbitragem. No mesmo jogo, Abel Ferreira reclamou de uma invasão do zagueiro João Pedro Tchoca no lance em que Estêvão perdeu um pênalti defendido por Hugo Souza.

continua após a publicidade

Na final do Paulistão, no último ano, outra ação de Claus envolvendo o Palmeiras foi apontada como alvo de polêmica entre torcedores. Em jogo disputado contra o Água Santa, foi questionada uma ação envolvendo Dudu, que acertou um atleta do Água Santa e não foi expulso.

Porém, o árbitro não passou impune entre torcedores do Palmeiras também. Em 2023, alguns comentaristas de arbitragem contestaram a ausência da marcação de um suposto toque de mão de Fábio Santos dentro da área. Ou seja, é um nome que divide opiniões para ambos os lados.