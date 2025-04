António Oliveira relembra saída de ex-jogador do Corinthians: ‘Pediu para não jogar’

Ex-técnico do Corinthians, o português António Oliveira falou sobre a passagem pelo clube, no ano passado. Um dos assuntos abordados na conversa no podcast "Benja Me Mucho", o treinador comentou a saída do argentino Fausto Vera, que não teve muito espaço com o comandante no Alvinegro. António elogiou o atleta, mas afirmou que teve algumas conversas com o meia, que pediu para não realizar o sétimo jogo no Brasileirão de 2024.

- Eu gostava muito do Fausto de 2022, treinado pelo Vítor (Pereira), era tecnicamente evoluído e se doava muito. Mas, naquela altura eu tive várias conversas com ele, e ele tinha outros pensamentos, tinha vontade de mudar de ares. Ele estava pronto para fazer o sétimo jogo e me disse que tinha uma negociação com o Atlético-MG e me pediu para não jogar. Depois disso eu já falei com ele, não guardo rancor nenhum - comentou António Oliveira.

Revelado pelo Argentinos Jrs, Vera foi contratado pelo Corinthians em 2022 e deixou o clube em julho de 2024, após 96 partidas. Desde então, o argentino já realizou 29 jogos pelo Atlético-MG.

Passagem de António Oliveira pelo Corinthians

Contratado em fevereiro do ano passado, António Oliveira chegou para substituir Mano Menezes, demitido após uma sequência negativa no Paulistão. Ao todo, o português comandou a equipe paulista em 29 oportunidades, com 12 vitórias, nove empates e oito derrotas. O profissional não resistiu ao mau início de Brasileirão de 2024. Com apenas nove pontos conquistados em 13 rodadas, o português havia deixado o Timão na 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento.