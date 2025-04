Atitude de Memphis Depay faz CBF criar regra por conduta antidesportiva

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou um ofício à comissão de arbitragem, às federações e aos clubes para adverter os jogadores que subirem na bola durante a partida. O comunicado veio após Memphis Depay utilizar da provocação durante o duelo contra o Palmeiras na final do Paulistão.

O documento divulgado pela entidade não cita diretamente o lance do atacante holandês, que acabou fulminando em uma confusão generalizada entre as duas equipes. Mas, cita o ato como uma conduta antidesportida, além de gerar "impactos negativos ao esporte, "risco de lesão" e "transtornos generalizados".

Por isso, a partir de agora o ato de subir na bola será tratado como infração, e o jogador que o fizer, pode ser punido com cartão amarelo, ou ocasionar em um tiro livre indireto a favor da equipe adversária, sendo cobrado no local do ocorrido.

O jogador do Timão não foi o primeiro a utilizar da provocação. Em 2023, o atacante Yeferson Soteldo, do Santos, também subiu na bola durante a partida contra o Vasco, pelo Campeonao Brasileiro. Na ocasião, a atitude também gerou desconforto entre os jogadores da equipe adversária. A CBF ainda destacou vídeos do Campeonato Colombiano e da Seleção Sub-17 para ilustrar os lances.

Memphis subiu na bola aos 44 minutos da segunda etapa da decisão, próximo a uma das bandeirinhas de escanteio. O lance terminou em um lateral para o Corinthians, mas ocasionou em uma briga com os jogadores do Palmeiras.

O que diz o documento da CBF

Com nossos melhores cumprimentos, servimo-nos do presente para tratar de um tema em evidência no

Futebol Brasileiro e Sul-Americano que, em tese, gera impactos negativos ao nosso esporte.



Isso é causado por um comportamento específico que tem provocado transtorno no ambiente de jogo,

produzindo confrontos generalizados, prejudicando sobremaneira a imagem do esporte que tem larga abrangência nacional e internacional:



Trata-se de um jogador subir na bola com os dois pés, com o intuito de provocação à equipe adversária.

Fato este que, além do risco de lesão para o próprio jogador, gera transtornos generalizados nas partidas.

Diante desse fato, a Comissão de Arbitragem da CBF, comunica que tal conduta é passível de punição por

desrespeito ao jogo, conforme positiva o Livro de Regras.

Deste modo, a Comissão de Arbitragem da CBF orientou os árbitros que, ao identificar a atitude outrora

citada, deverá sancioná-la com um tiro livre indireto (TLI), a favor da equipe adversária, a ser cobrada no local da infração, e advertir o infrator com cartão amarelo (CA).