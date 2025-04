Ex-Globo expõe motivo de ter deixado a emissora

A apresentadora Bárbara Coelho, que comandava o "Esporte Espetacular", pediu demissão da Globo no último mês de março. Ao portal "F5", da "Folha de São Paulo", a jornalista revelou os motivos de ter deixado a emissora carioca para acertar com a "CazéTV", canal do influenciador Casimiro Miguel.

Conforme revelado, a principal motivação para deixar a tradicional emissora foi uma mudança de cargo. A Globo pretendia englobar Bárbara Coelho nas transmissões do futebol da emissora. Contudo, a apresentadora não gostou muito da ideia e optou por buscar novas oportunidades no mercado.

- Quero falar de esportes no geral, já que ele faz parte do meu estilo de vida. Eu não iria mais a uma Olimpíada, por exemplo, que é o que mais amo na vida. Tenho vontade de conversar mais com o público feminino, redirecionar minha rede social. O que motivou minha saída foi a mudança de função - iniciou a jornalista, antes de completar.

- A emissora nunca soube a proposta da Cazé e eu não queria fazer leilão. Fui transparente e não estava naquela conversa para pedir aumento para ficar. Eles (Globo) tentaram, sim, me encaixar em outros produtos, mas achei que não fazia mais sentido - concluiu.

Trajetória de Bárbara Coelho na Globo

A apresentadora fez parte da programação da Globo por 13 anos. No início, Bárbara participava apenas das transmissões do SporTV, onde comandou o Tá na Área. A primeira oportunidade da jornalista na TV aberta aconteceu em 2018, na "Central da Copa", ao lado de Tiago Leifert e Caio Ribeiro. Em dezembro do mesmo ano, Bárbara assumiu o comando do "Esporte Espetacular" no lugar de Fernanda Gentil.

Estreia na Cazé TV

No último dia 30 de março, a apresentadora estreou no novo veículo. Na ocasião, ela participou o programa "Tempo de Bola", atração de debates ao final das rodadas de domingo do Brasileirão.

O canal tem reforçado a equipe para as transmissões esportivas de 2025. Além de Bárbara Coelho, o canal de Casimiro Miguel também fechou a contratação de outros nomes neste início de ano, como Carol Barcellos, ex-Globo; Djalminha, ex-ESPN, Luiz Alano, ex-SBT; e Gabriel Simões, ex-TNT Sports.