Executivo do Corinthians critica VAR e diz que Memphis pode virar desfalque

Memphis marcou um gol na vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Vasco, neste sábado (5), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Destaque da partida, o jogador sofreu uma entrada dura do lateral-esquerdo Lucas Piton no primeiro tempo, em lance que Anderson Daronco não assinalou falta.

Após a partida, Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, criticou a atuação do VAR, que foi operado por Rodrigo D'Alonso Ferreira. O dirigente disse que Memphis ficou com o tornozelo inchado e pode desfalcar o Corinthians no jogo contra o América de Cali, na Colômbia, na próxima terça-feira (8). O jogador prosseguiu em campo após a falta e atuou até o final da partida.

— Memphis está com tornozelo inchado, não sei se tem condição de viajar, vamos avaliar. Não é porque ganhou que está tudo certo. Vamos analisar com mais calma — falou Fabinho Soldado na zona mista da Neo Química Arena.

— A nossa colocação é simplesmente que o critério seja usado tanto para uma equipe quanto para a outra. A gente fica atento, de certa forma preocupado porque é o início do campeonato e nós não queremos falar de arbitragem, queremos falar do futebol brasileiro, um futebol, super competitivo, essa é a nossa ideia.

Memphis sofreu entrada dura de Piton no primeiro tempo (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Anulações

O VAR anulou dois gols do Corinthians na partida: um de Matheus Bidu e outro de Memphis. Fabinho Soldado protestou, afirmando que a arbitragem deveria ter revisado lances a favor do Corinthians, como a falta de Piton, e questionou o nível da atuação da equipe de arbitragem.

— Nós sabemos que existe boa vontade por parte dos envolvidos para melhorar o nível da arbitragem a cada temporada e queremos colaborar. O fato é que quando vocês tem lances que o VAR interfere chamando três, quatro vezes para um lado e para o outro não nos preocupa, e o que queremos é que o critério seja o mesmo para todos — completou o dirigente.