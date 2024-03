(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 23:17 • São Paulo (SP)

Mesmo com a eliminação precoce no Paulistão, os jogadores do Corinthians estão em sinergia com António Oliveira, que mudou o ambiente no clube. Após a classificação à terceira fase da Copa do Brasil, o treinador português destacou o clima positivo no elenco

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- A vitória de hoje é daqueles que jogaram, os que entraram no segundo tempo e daqueles que não estiveram aqui conosco. Isso é uma familia, mostramos que éramos a melhor equipe e merecemos avançar. Mesmo não podendo estar disponível, o Paulinho esteve conosco - disse o treinador durante entrevista coletiva.

+ Revanche? Ganhe mais de R$450 na vitória do Corinthians sobre o São Bernardo

Na visão de António Oliveira, o Corinthians neutralizou o São Bernardo, mesmo com a expulsão de Rodrigo Garro, destacando a organização da equipe na partida.

(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

- Tiramos tudo o que o adversário queria explorar, fomos uma equipe muito adulta e pragmática em relação ao jogo, sabíamos o que queríamos, excelente organização da equipe. Vitória maiúscula, da personalidade e estratégia - comentou.

Para a partida contra o São Bernardo, António Oliveira deixou Romero no banco e montou a dupla de ataque com Yuri Alberto e Pedro Raul, que marcaram os gols do Corinthians na partida. O treinador explicou a opção pela dupla e indicou que pode repetir a parceria no futuro.

➡️ Veja confrontos do mata-mata do Paulistão

- A equipe ganha dois jogadores de grande qualidade. Fazia parte da estratégia para este jogo, o Pedro tem sustentação, joga de costas, e o Yuri tem muita velocidade, consegue ajudar no apoio e ataca a profundidade. Vivemos de jogo para jogo, talvez se repita isso, mas vai depender do adversário e estou feliz com o rendimento dos dois. Uma vitória que não dá margem para outro resultado - afirmou.

O próximo compromisso do Corinthians será na fase de grupos da Copa Sul-Americana. A equipe de António Oliveira aguarda o sorteio de segunda-feira (18) para conhecer seus adversários na competição continental.