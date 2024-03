(Foto: Ricardo Moreira/Zimel Press/Gazeta Press)







14/03/2024

Com a classificação à terceira fase da Copa do Brasil após a vitória sobre o São Bernardo, o Corinthians garantiu R$ 2,205 milhões. Com isso, o Timão acumula R$ 5,46 milhões por sua participação na competição.

Yuri Alberto e Pedro Raul marcaram os gols do Corinthians no confronto contra o Bernô. Na primeira fase da Copa do Brasil, o Timão eliminou o Cianorte-PR.

Na Copa do Brasil, o Corinthians aguarda o sorteio para conhecer seu adversário na terceira fase. Os próximos confrontos devem ser disputados em abril, e as equipes que estão classificadas para a Libertadores entram no torneio.

Eliminado na fase de grupos do Paulistão, a equipe de António Oliveira volta a campo no dia 14 de abril, contra a Ponte Preta, pela primeira rodada da Série A do Brasileirão, na Neo Química Arena

