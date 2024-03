Neto dispara contra Fagner, do Corinthians, após cotovelada: ‘Que cara desleal’

Fagner foi detonado por Neto após cotovelada em adversário (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 22:21 • São Paulo (SP)

O Corinthians venceu o São Bernardo na Copa do Brasil nesta quinta-feira (14), mas o lateral Fagner não escapou da cornetada do ex-jogador Neto. Durante transmissão da "Rádio Craque Neto", o ídolo corintiano detonou o defensor da equipe por uma cotovelada dada em um adversário.

- Não é amarelo. É porque não tem VAR. Que cara desleal, velho. Que coisa criminosa, cara. Que coisa desleal. Como que pode fazer uma coisa dessas? Amarelo? Isso é um absurdo, era para expulsar o Fagner, irmão. A mesma cotovelada que ele deu contra o Santo André - detonou Neto.

O lance ocorreu aos 20 minutos do segundo tempo, e Fagner recebeu cartão amarelo pela falta. O Corinthians venceu o São Bernardo por 2 a 0, com gols de Yuri Alberto e Pedro Raul. O jogo também contou com as expulsões de Rodrigo Garro e Hélder, da equipe do ABC paulista.