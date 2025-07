Justiça anula cobrança milionária de impostos contra o Corinthians

O Corinthians conseguiu na Justiça a anulação de uma cobrança de impostos avaliada em R$ 298 milhões. A vitória judicial aconteceu na noite desta quinta-feira (14), após decisão da 1ª Vara Pública do Foro Central.

A cobrança feita pelo município era sobre ISS (Imposto Sobre Serviços) referentes aos anos de 2015 a 2018. Os argumentos usados pela equipe judicial do Corinthians eram que atividades como patrocínio, direitos de TV e mídia estática não configuram prestação de serviços, como era pedido anteriormente pelo município de São Paulo.

A Justiça apontou inconstitucionalidade na cobrança de impostos e determinou que o município terá que arcar com os custos processuais e honorários advocatícios calculados sobre o valor total da cobrança anulada. A decisão ainda será reexaminada pela 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Leonardo Pantaleão, diretor jurídico do Corinthians, festejou a decisão.

— Essa importante defesa reforça o empenho do Corinthians em equacionar suas dívidas e restabelecer sua reputação perante diversas esferas da sociedade, contribuindo para uma reestruturação financeira, que é o principal objetivo da atual gestão — disse o dirigente.

Justiça anulou cobrança de R$ 300 milhões em impostos para o clube alvinegro (Foto: Divulgação/Corinthians)

Redução da dívida

A conquista representa um alívio nas contas do Corinthians. Na última prestação de contas ao Conselho Deliberativo, no final de abril, a dívida do clube alvinegro está avaliada em R$ 2,5 bilhões. A diretoria do Timão busca formas de lidar com o débito.

Assim que assumiu provisoriamente a presidência, Osmar Stábile declarou que a situação financeira do Corinthians está uma terra arrasada. No último mês, o clube alvinegro sofreu para pagar a folha salarial dos jogadores.