Corinthians divulga lista de relacionados para duelo contra o Ceará

O Corinthians mudou um pouco seu protocolo pré-jogo e divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Ceará, nesta quarta-feira (16), no Castelão, às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gustavo Henrique está fora da partida, enquanto o jovem atacante Kauê Furquim é novidade.

Em compensação, Dorival Júnior terá os retornos do zagueiro André Ramalho e do volante Breno Bidon. Os jogadores estavam suspensos na última partida e ficaram fora de combate no confronto contra o Red Bull Bragantino.

Gustavo Henrique se recuperou de uma cirurgia na hérnia durante a parada do calendário nacional para o Mundial de Clubes da Fifa, e foi titular do Corinthians na derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na última rodada do Brasileirão. O zagueiro está fora por controle de carga.

O volante Ryan está fora após sentir um desconforto estomacal, enquanto o lateral-esquerdo Hugo será desfalque por um desconforto no músculo adutor na coxa direita.

Kauê Furquim, de 16 anos, foi relacionado entre os atacantes para o confronto em Fortaleza. Dorival Júnior não poderá contar com três jogadores para o setor. Memphis e Romero receberam cartão amarelo contra o Red Bull Bragantino e estão suspensos. Yuri Alberto, artilheiro da equipe, se recupera de uma fratura na região lombar.

Gustavo Henrique será desfalque no duelo contra o Ceará (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Veja a lista de relacionados

Goleiros

Hugo Souza

Felipe Longo

Kauê

Laterais

Matheuzinho

Matheus Bidu

Fabrizio Angileri

Mana

Zagueiros

Félix Torres

André Ramalho

Cacá

João Pedro

Meias

Maycon

Rodrigo Garro

Raniele

André Carrillo

Breno Bidon

Charles

Dieguinho

José Martínez

Atacantes

Héctor Hernández

Kayke

Talles Magno

Gui Negão

Kauê Furquim

Partida decisiva

O Corinthians busca quebrar um jejum de quatro partidas sem vitória na competição nacional. A equipe alvinegra ocupa a décima primeira colocação no Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. Além disso, o Timão ainda não venceu um jogo fora de casa no torneio até então.