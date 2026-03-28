A WSL entregou lycras personalizadas, nas cores preta e branca, para os jogadores do Corinthians, em ação que aconteceu no Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava durante a pausa do calendário de jogos para a Data Fifa. Os atletas Matheuzinho, Pedro Raul, Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Breno Bidon foram os que receberam o presente da Liga.

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Em vídeo, Yuri entrou no clima da ação e brincou: "Estou esperando o convite para surfar no circuito de vocês."

O goleiro Hugo Souza também foi contemplado com a lycra, mas não participou da entrega por estar com a Seleção Brasileira nos Estados Unidos, onde disputará os amistosos preparatórios para a Copa do Mundo contra França (já realizado) e Croácia.

— Ver atletas de um clube tão popular e expressivo do futebol brasileiro, como o Corinthians, demonstrando interesse pela modalidade é muito positivo. O surfe tem uma cultura forte, ligada ao estilo de vida e à diversão, e quando essa conexão acontece de forma espontânea, como vimos nas redes sociais dos jogadores, abre espaço para iniciativas criativas como essa — afirma Ivan Martinho, presidente da WSL América Latina.

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A ação, idealizada por Erik Rehder, Head de Marketing e Planejamento da WSL, foi motivada pela repercussão recente nas redes sociais envolvendo atletas do Corinthians e a Liga. Em um momento de folga, jogadores do elenco visitaram o Boa Vista Village Surf Club, em São Paulo, e compartilharam registros da experiência.

Em uma das publicações, Matheuzinho chegou a mandar um "alô" para a WSL, gerando grande engajamento entre torcedores e fãs do surfe. O próprio clube também entrou na brincadeira com a legenda: "Corinthians Storm?".

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Breno Bidon e Yuri Alberto (Foto: Reprodução/Instagram)

Outros movimentos com o Corinthians

No jogo do Corinthians contra o Coritiba, válido pelo Campeonato Brasileiro, a WSL já tinha levado o universo do surfe para dentro da Neo Química Arena em uma ação especial.

A ativação contou com o encontro entre mascotes: o tradicional Mosqueteiro, símbolo do clube, recebeu o Saquá, mascote da WSL, e o conduziu em um tour pelos bastidores do estádio, apresentando diferentes espaços da Arena.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Brasileirão e na Copa do Brasil!

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