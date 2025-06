Advogado deixa defesa de Augusto Melo em meio a impeachment no Corinthians

O advogado Ricardo Cury anunciou na tarde desta segunda-feira (2) que deixou a representação de Augusto Melo, ex-presidente do Corinthians. Através de uma nota oficial, Cuty anunciou que o escritório de advocacia “Cury e Augusto Neves" não representa mais o mandatário corintiano que foi deposto do cargo após a provação do seu impeachment na última semana.

Apesar de ter deixado a defesa de Augusto Melo, Ricardo Cury não estava mais à frente do caso desde a chegada de José Eduardo Cardozo, advogado e ex-ministro da Justiça durante o governo Dilma, que assumiu a posição principal na representação do então presidente corintiano.

O ex-advogado de Augusto Melo afirmou em sua nota que ações foram tomadas sem o seu consentimento ou da equipe do escritório. No texto, cita que a atuação da equipe enquanto representou o ex-presidente corintiano foi pautada em "respeito aos órgãos e à institucionalidade do Corinthians e sustentação de argumentos jurídicos sólidos", diz o trecho.

Uma das ações tomadas por Augusto Melo que geraram discordância por parte de Cury foi a ida do ex-presidente ao Parque São Jorge no último sábado, quando alegou que ainda seria o mandatário do Corinthians devido a uma possível anulação da votação do impeachment. Por outro lado, o movimento teve o apoio de José Eduardo Cardozo, atual presentante de Melo.

Pouco depois do anúncio da saída de Ricardo Cury, Augusto Melo se pronunciou em suas redes sociais sobre o caso. Em um texto curto, o ex-presidente confirma a saída do advogado da sua representação, agradece pelos serviços prestados desde 2023, quando Augusto foi eleito, e reiterou que Cardozo passa a ser seu o único representante oficial.

Ricardo Cury, advogado, anunciou que deixou a representação de Augusto Melo, ex-presidente do Corinthians. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Disputa sobre votação do impeachment

Desde o último sábado, o Corinthians vive momentos conturbados nos bastidores após a votação e aprovação do impeachment de Augusto Melo. Isso porque a alegação do ex-presidente de que ainda tem legitimidade para seguir no cargo se baseia na saída de uma outra figura do clube, Romeu Tuma Jr.

O agora ex-conselheiro passou por uma votação do Conselho de Ética do clube, onde foi determinado o seu afastamento. Augusto Melo e sua defesa utilizaram a nova decisão como justificativa para pedir a anulação da decisão do impeachment.

O ex-mandatário chegou a enviar uma carta ao Conselho Deliberativo alegando que o seu retorno ao exercício das funções de presidente do clube está sendo boicotado de forma ilegal. Tudo começou quando a conselheira Maria Angela de Souza Ocampos, aliada de Augusto Melo, anunciou que havia assumido a presidência do Conselho Deliberativo do clube e determinou o retorno imediato de Augusto à presidência.

Vice de Romeu Tuma, Maria Angela revogou decisões do órgão relacionadas ao afastamento de Augusto Melo, inclusive diante de figuras como Roberson de Medeiros. A atitude foi o estopim para o início da confusão. O Corinthians, por sua vez, alegou que Osmar Stabile segue no comando do time e que a decisão de afastamento de Augusto será mantida.