Em meio à crise e sondagens, Fabinho Soldado tenta blindar elenco do Corinthians

Em meio à turbulência política no Corinthians e à pressão por resultados em campo, o executivo de futebol Fabinho Soldado afirmou que vai tentar blindar o elenco e reafirmar sua permanência no clube após o empate por 0 a 0 com o Vitória, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A entrevista veio na esteira de mais um capítulo da crise institucional alvinegra. Na noite de sábado (31), o presidente afastado Augusto Melo tentou retomar o cargo por meio de uma manobra jurídica, mas deixou o Parque São Jorge sem sucesso. A presidência segue nas mãos do interino Osmar Stabile.

Diante desse cenário, Fabinho buscou garantir estabilidade nos bastidores do futebol:

— É inevitável falar sobre isso. Os problemas políticos que o Corinthians está enfrentando neste momento… o resultado de hoje certamente não é o que esperávamos, mas a equipe fez um primeiro tempo brilhante e nos mostra que estamos no caminho certo — disse.

Fabinho também falou sobre a tentativa de blindar o elenco alvinegro, para que a instabilidade política, iniciada com o afastamento de Augusto Melo e com a tentativa de retorno dele à presidência, afete o rendimento dos jogadores em campo.

— Desde que cheguei aqui com o Augusto, e agora com o Osmar, recebemos total autonomia para exercer nossa função. Espero que continue assim, para que o CT, os atletas, a comissão técnica, todos os funcionários e colaboradores dentro do centro de treinamento tenham a tranquilidade necessária para fazer o nosso melhor e colocar o Corinthians nas melhores condições possíveis em relação às competições. Esse é o meu compromisso: que possamos, dentro do CT, manter a parte política do Corinthians lá no Parque São Jorge, e todos nós aqui dentro possamos ter a tranquilidade para fazer o nosso melhor pelo clube — pediu Soldado.

O dirigente também comentou as críticas que recebeu nos últimos dias. Após ser sondado para deixar o Corinthians, Fabinho garantiu sua permanência no Timão.

— Recebi algumas críticas que me entristeceram em relação ao que faço. Ainda assim, sou grato. O Corinthians abriu as portas para mim. Estou aqui para reafirmar meu compromisso com o Corinthians, para que possamos seguir juntos como torcedor, como um torcedor fiel do Corinthians, para que possamos superar todos esses problemas e todas as dificuldades que enfrentamos.

Após a pausa para as Eliminatórias, o Corinthians vai até o Sul do país enfrentar o Grêmio, dia 12, às 20h.