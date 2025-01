O Grêmio anunciou, nesta terça-feira (7), a sua primeira contratação para a temporada. Trata-se do lateral-direito João Lucas, que estava no Juventude. Aos 26 anos, o jogador assinará com o Tricolor até o final de 2027.

Grêmio fecha acordo para a contratação do lateral-direito João Lucas 🇪🇪 O atleta passará por exames e iniciará os trâmites necessários para assinatura de contrato.



João Lucas já está em Porto Alegre e realizará exames médicos nos próximos dias. O atleta pertence ao Santos, mas estava emprestado ao Juventude na última temporada. Para contar com o lateral, o Grêmio desembolsou R$ 1,7 milhão, mais percentuais de Thaciano e Guilherme, que ainda pertenciam ao Tricolor.

No último ano, o lateral disputou 49 jogos, marcou dois gols e concedeu sete assistências. João Lucas se encaixa no perfil buscado pela direção gremista, mostrando força e competitividade. Com isso, ele chega para brigar por uma vaga no time titular com João Pedro.

João Lucas pertencia ao Santos antes de chegar ao Grêmio (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Confira a nota do Grêmio:

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica que chegou a um acordo com o lateral-direito João Lucas, de 26 anos. O atleta atuou no Juventude durante a última temporada. O Tricolor tem um acerto para um contrato em definitivo por três anos.

João Lucas tem perfil de ser um atleta de força e competitividade. Em 2024 foi um dos destaques da equipe da Serra Gaúcha, tendo atuado em 49 jogos, com dois gols marcados e sete assistências aos companheiros.

O atleta está em Porto Alegre, passa por exames médicos e, após o cumprimento de todos os protocolos estabelecidos pelo Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Clube, serão encaminhados os trâmites necessários para a assinatura de contrato.