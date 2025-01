Santos consegue liberação de JP Chermont da Seleção sub-20

O lateral-direito JP Chermont, de 18 anos, não defenderá mais a Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-20. Isso porque o Santos pediu e conseguiu a liberação do jogador na CBF e, portanto, não terá esse desfalque na primeira fase do Campeonato Paulista.

O jogador teria que se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), nesta terça-feira (7), mas treinou normalmente com o grupo no CT Rei Pelé.

No Estadual, o Peixe estreia no dia 16, contra o Mirassol, na Vila Belmiro. Já o Brasil estreia no dia 24 de janeiro, contra a Argentina. O hexagonal final do Sul-Americano sub-20 acontece entre os dias 4 e 16 de fevereiro.

Se os brasileiros chegarem longe na competição, Chermont desfalcaria o Santos até a 10ª rodada do Paulistão, retornando apeas nas duas rodadas finais da primeira fase. Já o zagueiro Jair, que também foi convocado, já se apresentou na Granja Comary.

Números de Chermont

O lateral-direito estreou na equipe profissional do Santos no ano passadoe, foi titular em grande parte da temporada 2024 sob o comando do técnico Fábio Carille, com 36 partidas, com dois gols e cinco assistências.

