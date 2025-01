Por onde anda Lucas Otávio, o melhor jogador da Copinha de 14?

Lucas Otávio foi um dos grandes nomes da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2014, destacando-se pela sua capacidade técnica e liderança dentro de campo. Representando o Santos, o volante demonstrou inteligência tática e versatilidade, chamando a atenção tanto da comissão técnica quanto dos torcedores. Sua performance sólida durante o torneio rendeu-lhe o título de melhor jogador daquela edição. O Lance! te conta por onde anda Lucas Otávio.

Após a Copinha, Lucas foi promovido ao elenco profissional do Santos, onde teve a oportunidade de mostrar seu futebol em competições nacionais. Mesmo não sendo um jogador de grande estatura, o volante compensava sua falta de físico com um posicionamento impecável e leitura de jogo, atributos que lhe garantiram espaço em times competitivos.

Por onde anda Lucas Otávio?

Apesar do talento demonstrado, Lucas Otávio enfrentou dificuldades para se firmar como titular absoluto no Santos. O volante foi emprestado diversas vezes para adquirir mais experiência. Em 2014 e 2016, defendeu o Paraná Clube, onde conseguiu boas atuações. Posteriormente, teve passagens por Avaí e Ituano, mas não conseguiu se destacar como nas categorias de base.

Em 2019, após um curto período no PSTC, clube da segunda divisão do Paraná, Lucas decidiu encerrar sua carreira aos 26 anos. As dificuldades para encontrar estabilidade em sua trajetória profissional, combinadas com o desgaste físico e mental, contribuíram para sua decisão de se afastar dos gramados.

A vida após o futebol

Após sua aposentadoria, Lucas Otávio iniciou uma nova fase como empresário e investidor no setor gastronômico. Ele abriu dois restaurantes e também passou a atuar no agenciamento de atletas, ajudando jovens talentos a buscarem oportunidades no futebol. Seu conhecimento e experiência no esporte têm sido fundamentais nessa nova jornada.

A transição para uma nova carreira fora do futebol profissional é uma escolha que nem todos os atletas conseguem fazer com sucesso. No caso de Lucas, ele tem se mostrado resiliente e disposto a explorar novas possibilidades.

Clubes da carreira de Lucas Otávio

2013–2019: Santos FC

2014: → Paraná Clube (empréstimo)

2016: → Paraná Clube (empréstimo)

2017: → Avaí FC (empréstimo)

2018: → Ituano (empréstimo)

2019: PSTC

O legado de Lucas Otávio

Embora sua carreira como jogador profissional tenha sido curta, Lucas Otávio deixou uma marca importante nas categorias de base do Santos e na Copinha de 2014. Sua dedicação e talento continuam sendo lembrados pelos torcedores, e sua nova atuação como empresário e agente esportivo reflete sua determinação em seguir contribuindo para o futebol.