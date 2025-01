São Paulo conta com brilho do artilheiro para chegar na semi da Copinha

Na noite deste sábado (18), São Paulo e Cruzeiro entram em campo no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, para definir a vaga nas semifinais de Copa São Paulo de Futebol Júnior. O confronto cola frente a frente duas das equipes mais qualificadas ao torneio e que entraram na competição com chance de título. O time mineiro é o atual vice-campeão da Copinha.

Para vencer o rival, o São Paulo conta com o brilho e o talento do seu artilheiro para passar de fase e chegar ainda mais perto do título da copa. Ryan Francisco é um dos destaques do time são-paulino e lidera o ranking de artilheiros com seis gols marcados em seis jogos disputados.

O atacante vem de um ano brilhante em 2024. No ano passado, balançou as redes 38 vezes e distribuiu 11 assistências em 53 jogos com a camisa do São Paulo. Terminou o ano como convocado por Zubeldía para integrar o elenco na última rodada do Brasileirão, contra o Botafogo, e ganhou alguns poucos minutos em campo.

Ryan Francisco marcou o gol, da classificação do São Paulo contra o Juventude na Copinha. (Foto: Guilherme Veiga / São Paulo FC)

Na Copinha, estreou marcando duas vezes nas duas primeiras rodadas, contra o Serra Branca-PB e contra o Picos-PI. Ainda foi decisivo na terceira fase contra o Juventude, ao anotar o gol da classificação contra os gaúchos, e bateu o pênalti decisivo diante do Fluminense nas oitavas de final.

Ryan Francisco tem uma multa avaliada em pouco mais de R$ 600 milhões e é tratado como uma das principais joias da base tricolor, ao lado do também atacante Lucas Ferreira, que esteve com Ryan entre os profissionais no fim de 2024.

Pela base, chegou ao vice-campeonato do {Campeonato Paulista} e ao título da Copa do Brasil sub-20, em uma final emocionante contra o Palmeiras. Na decisão, marcou dois gols e ajudou na virada por 3 x 2 no MorumBis.

Suas principais características são os ataques ao espaço no meio da defesa. Ryan Francisco é um centroavante rápido e que consegue definir com bolas enfiadas no meio da defesa. O camisa 9 também possui de um bom senso de posicionamento, o que lhe proporciona gols a partir de rebotes e sobras de bola.