Luciano explica por que ficou no São Paulo após receber proposta de rival; entenda

Autor do gol de empate do São Paulo contra o Cruzeiro pela estreia na FC Series na noite de quarta-feira (15), o atacante Luciano esteve perto de deixar o clube nesta janela de transferências. O jogador chegou a afirmar que não sabia se seguiria na equipe.

Mas o artilheiro tricolor de 2024, com 18 gols, decretou permanência na equipe e já iniciou o ano de 2025 da mesma forma que terminou a última temporada: marcando. Na coletiva de imprensa após o duelo contra os mineiros, Luciano falou sobre a dúvida anterior e contou por que decidiu seguir no clube.

- Eu realmente não sabia mesmo (se iria seguir na equipe). Depois de dois dias (da declaração), eu tive uma conversa com o treinador. Nas férias eu conversei bastante com a minha esposa, minha família e realmente chegaram algumas coisas, uma delas oficial para mim. Mas eu vi que não era o momento de sair daqui. Até porque ela (proposta) era de um rival, então eu não queria apagar a minha história que estou criando aqui. Conversei com a minha família e decidi ficar. Espero fazer uma grande temporada aqui outra vez - afirmou.

Com a chegada de Oscar, ainda há uma incerteza sobre a frequência e como Luciano será utilizado em campo. No entanto, pelas declarações e postura da diretoria tricolor, o camisa 10 do time é bem avaliado pelos dirigentes e comissão técnica.

Somado a isso, Luciano tem números expressivos e é uma peça difícil de ser substituída. Um levantamento feito pelo Lance!, em parceria com a plataforma de análise de dados Sofascore, mostrou que o atacante liderou estatísticas como média de finalizações por jogo e menos minutos para participar de gols no elenco são-paulino.

No jogo contra o Cruzeiro, Luciano esteve em campo apenas durante 45 minutos, como planejado pelo técnico Zubeldía. O jogador atuou mais centralizado, como um segundo atacante, função que está acostumado a fazer, e foi substituído por Oscar na troca do intervalo.