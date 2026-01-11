O Palmeiras fechou a fase de grupos da Copinha com 100% de aproveitamento em três partidas e garantiu a liderança de sua chave. Agora, a equipe comandada por Lucas Andrade vai enfrentar o Vitória no mata-mata da principal competição de base do futebol brasileiro.

Palmeiras vence o Remo, segue invicto e se classifica ao mata-mata da Copinha

Ao todo, as Crias da Academia marcaram 16 gols e sofreram apenas dois, com saldo positivo de 14. O goleiro Aranha ficou duas partidas sem ser vazado, enquanto Eduardo Conceição e Sorriso, com quatro gols cada, terminaram como os artilheiros do Alviverde.

Na estreia da competição, o Palmeiras derrotou o Monte Roraima, outro classificado do grupo 27, por 4 a 2. Na sequência, aplicou sua maior goleada, quando venceu o Batalhão por 9 a 0. Na última rodada, vitória por 3 a 0 sobre o Remo.

Com melhor campanha na Copinha em relação ao Vitória, o Palmeiras optou por mandar a partida eliminatória na Arena Barueri, casa do clube na competição. O confronto será realizado na próxima terça-feira (13), com horário a ser definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O Palmeiras é bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior (2022 e 2023) e agora vai em busca do seu terceiro título da competição.

Palmeiras venceu o Remo por 3 a 0 na última rodada da fase de grupos da Copinha (Foto: Guilherme Veiga/Palmeiras)



Confira os inscritos do Palmeiras na Copinha

Goleiros: Aranha (05), Kauan Lima (07) e Luiz Sá (07)

Zagueiros: Benedetti (06), Luccas Ramon (08), Pimenta (06), Robson (06) e Rocha (05)

Laterais: André Lucas (06), Arthur (05), João Gabriel (07), Luis Saboia (07)

Meio-campistas: Coutinho (06), Davi Góes (05), Erick Belé (07), Fabio (05), João Paulo (07), Kauã Lira (07) e Larson (05)

Atacantes: Antônio Marcos (07), Eduardo (09), Felipe Teresa (06), Halerrandrio (06), Heittor (07), Hugo (06), Juan Gabriel (08), Juliano (08), Riquelme Fillipi (06), Sorriso (05) e Victor Gabriel (06)

Resultados do Palmeiras na 1ª fase

05/01: Palmeiras 4 x 2 Monte Roraima-RR

Gols: Luis Saboia, Fabio, Victor Gabriel e Arthur

08/01: Palmeiras 9 x 0 Batalhão-TO

Gols: Sorriso (três vezes), Victor Gabriel, Eduardo (quatro vezes) e Coutinho