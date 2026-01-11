O Fluminense venceu o Sfera por 2 a 1 pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, neste domingo (11), às 11h (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP), pela terceira rodada do Grupo 25 da Copinha 2026. No intervalo do confronto, o Flu mudou de uniforme.

O gols da partida que classificou o Fluminense para a próxima fase foram marcados por William Lopes e Isack Gabriel para o Tricolor. Borba marcou para o Sfera.

Como foi a vitória do Fluminense?

O jogo começou em alta intensidade. O Fluminense saiu na frente logo no lance inicial, aproveitando um erro da defesa do Sfera na saída de bola, que terminou com William Gomes balançando a rede. A equipe paulista reagiu rapidamente, manteve postura ofensiva e passou a ocupar o campo de ataque. O Tricolor seguiu jogando de forma agressiva, com trocas rápidas de passes e presença no setor ofensivo. A pressão do Sfera foi recompensada aos 31 minutos, quando Borba acertou um belo chute e deixou tudo igual. O empate deixou o confronto ainda mais aberto e, já nos minutos finais da etapa, William Lopes foi derrubado dentro da área. Isack Gabriel converteu a cobrança e recolocou os Moleques de Xerém em vantagem antes do intervalo.

O Flu voltou para o segundo tempo diferente. Literalmente. Os jogadores trocaram o uniforme tricolor pelo uniforme branco. O motivo foi calor forte em Santana de Parnaíba. O time voltou diferente também em atitude. O Tricolor passou a valorizar mais a posse de bola, tentando fazer o tempo passar e administrar o resultado. No fim da partida, o Sfera foi para cima, praticamente abandonando o plano de jogo. O Flu sustentou o abafa e conseguiu manter o aproveitamento máximo na fase de grupos da competição.

Fluminense iniciou o jogo com uniforme tricolor (Foto: Reprodução/ X Sports)

Fluminense iniciou o segundo tempo com uniforme branco (Foto: Reprodução/ X Sports)

✅ Ficha técnica

SFERA 1 x 2 FLUMINENSE

3ª rodada — Copinha 2026 (Grupo 25)

📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro, às 11h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, Santana de Parnaíba (SP);

⚽ Gols: William Lopes 1'/1T (FLU), Borba 31'/1T (SFC), Isack Gabriel 44'/1T (FLU)