Gabriel Mec, Ryan Roberto, Lyncon… conheça doze promessas da Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, popularmente conhecida como Copinha, lançou muitos craques para o futebol brasileiro. Para se ter uma ideia, passaram pelo torneio nomes como Falcão, Cafu, Kaká, Neymar e Vinicius Jr. Portanto, vale a pena ficar de olho na competição.

O Lance! selecionou 12 atletas que estão inscritos na competição e são considerados promessas em seus clubes. Mais do que fazer a diferença na Copinha, muitos deles têm potencial para aparecer na equipe principal já em 2025.

Veja em quem ficar de olho na Copinha

Atlético-MG: João Teixeira

Com apenas 16 anos, João Teixeira tem se destacado nas categorias de base do Atlético-MG pelo faro de gol. Em 2024, ele foi o artilheiro do sub-17, com 25 gols em 49 jogos.

Nove desses gols foram marcados na Copa Brasileirinho Sub-16, disputada em abril. Na ocasião, João Teixeira foi o artilheiro da competição e um dos responsáveis por levar o time mineiro à conquista.

João Teixeira é uma das promessas do Atlético-MG na Copinha (Foto: Fabio Pinel / Atlético)

Botafogo: Kaique

O lateral-esquerdo Kaique, de 17 anos, é considerado uma joia em General Severiano. E das caras: em dezembro, o jogador assinou um novo contrato com o Botafogo, com multa rescisória de quase R$ 140 milhões.

Apesar da pouca idade, ele já tem uma trajetória longa no clube. Kaique chegou ao Botafogo quando tinha apenas 10 anos, passando pelas diferentes categorias de base até chegar ao time júnior. Ele é visto como um ala polivalente, capaz de ajudar tanto na marcação, quanto no apoio.

Corinthians: Denner

Outro lateral-esquerdo que vale ficar de olho na Copinha. Com 16 anos, Denner já é visto na base do Corinthians como uma das principais promessas do clube. Para se ter uma ideia da ascensão do garoto, ele iniciou a temporada de 2024 na reserva do sub-17, mas encerrou como titular do time sub-20.

No ano passado, Denner chegou a participar de treinos com a equipe principal, mas isso antes da chegada do técnico Ramón Díaz ao Corinthians.

Cruzeiro: Jhosefer

Meia-atacante, Jhosefer muito provavelmente será integrado ao grupo principal do Cruzeiro após a Copinha. O jogador, inclusive, já recebeu algumas oportunidades na temporada passada. Ele estreou entre os profissionais em outubro, no empate por 1 a 1 do Cruzeiro com o Bahia, pelo Brasileirão.

Com 20 anos (fará 21 em março), Jhosefer é destro e pode atuar, além do meio-campo, pelo lado direito, tanto como ala quando como ponta. Pela idade e experiência, será provavelmente o capitão do time na Copinha.

Grêmio: Gabriel Mec

A grande promessa do Grêmio é o meia-atacante Gabriel Mec. O garoto, natural de Campos de Goytacazes (RJ), tem apenas 16 anos, e em outubro assinou seu primeiro contrato profissional. Em entrevista à CNN, o pai do do garoto, Robson Carvalho, contou que, desde os 12 anos, a família mostrava vídeos de Mbappé, Neymar e Messi para Gabriel Mec se inspirar nas jogadas.



— Ele praticava condução de bola no estilo do Messi, dribles para os dois lados como o Neymar, e a explosão de velocidade do Mbappé — disse o pai do jogador.

Flamengo: Ryan Roberto

Nascido em 2008, Ryan Roberto é o jogador mais jovem do Flamengo inscrito para a Copinha. Ele começou na base do Athletico-PR, mas foi após a transferência para o Ninho do Urubu que o atacante deslanchou.

O jogador tem a velocidade e o duelo um contra um como principais valências, mas também é exímio na grande área. Na Adidas Cup, marcou cinco gols e deu duas assistências nas cinco partidas que disputou. Este ano, ele assinou o primeiro contrato como profissional do Flamengo, com multa rescisória para o exterior de 50 milhões de euros (cerca de R$ 322 milhões, na cotação atual).

Ryan Roberto foi destaque da Flamengo na disputa da Adidas Cup (Foto: Divulgação/CRF)

Fluminense: Wesley Natã

Mais um jogador de apenas 16 anos que tem tudo para despontar na Copinha. Tanto é assim que o diário esportivo espanhol "As" destacou Wesley Natã como uma das promessas para se ficar de olho em 2025.

Apesar da pouca idade — Wesley Natã é o mais jovem dos "Moleques de Xerém" a disputar a Copa São Paulo este ano —, o atacante já tem um currículo de respeito. Com passagem pela Seleção Brasileira de base, em 2024 ele também teve participação decisiva nos títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17 pelo Fluminense.

Internacional: Ricardo Mathias

Integrado ao grupo principal do Inter, o atacante Ricardo Mathias é uma das grandes promessas do clube gaúcho. Depois de disputar a Copinha, ele voltará a ficar à disposição do técnico Roger Machado para a disputa do Gauchão e das demais competições da temporada.

Em 2024, o atacante de 1,92m atuou em seis partidas do Brasileirão. Ricardo Mathias marcou um dos gols no empate por 2 a 2 com o Corinthians, na Neo-Química Arena, em partida válida pelo returno. Ele também renovou contrato, com multa rescisória de 65 milhões de euros (aproximadamente R$ 417,7 milhões, na cotação atual).

Ricardo Mathias marcou gol pelo Inter contra o Corinthians (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Palmeiras: Luighi

Com 18 anos, o atacante Luighi é o único do grupo do Palmeiras inscrito na Copinha que já atuou pelo time principal. E marcando gol: ele foi o autor do gol de empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, no segundo turno do Brasileirão 2024.

Vice artilheiro do sub-20 da equipe paulista no ano, com 19 gols em 36 partidas, Luighi será reintegrado ao elenco principal do Palmeiras ao término da Copa São Paulo.

Santos: Juninho

Robson Júnior, o Juninho, é considerado uma das joias da Vila. Canhoto, ele tem o drible e a habilidade como característica. O estilo é parecido com o do pai, Robinho.

Atualmente com 17 anos, Juninho assinou o primeiro contrato profissional com o Santos em agosto. Com vínculo até 2027, o jogador tem multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 322 milhões, na cotação atual).

São Paulo: Ryan Francisco

Se depender do desempenho de 2024, os adversários do São Paulo na Copinha terão muito trabalho para conter o ímpeto do atacante Ryan Francisco. Porque esse é um daqueles jogadores que têm fato de gol.

O atacante marcou 38 gols e deu 11 assistências nas 52 partidas que disputou pelo sub-20 no ano passado. No início de dezembro, marcou dois na vitória do São Paulo por 3 a 2 sobre o Palmeiras, na final da Copa do Brasil Sub-20. O tricolor paulista foi campeão.

Artilheiro, Ryan Francisco é uma das joias do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/SPFC)

Vasco: Lyncon

O zagueiro de 19 anos é mais um que deve terminar a Copinha e seguir a temporada na equipe principal. Lyncon atuou três vezes entre os profissionais do Vasco no ano passado, e já tem até mesmo gol marcado: foi na vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Inter, pelo primeiro turno do Brasileirão.

Lyncon está na base do Vasco desde 2016. Antes de chegar ao clube, quando tinha apenas 10 anos, ele atuava como atacante. Mas o porte físico, o poder de marcação e a capacidade de liderança fizeram com que ele fosse lapidado para a defesa.