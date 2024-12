Relembre grandes nomes do futebol mundial que surgiram na Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais conhecida como Copinha, está chegando a sua 55ª edição. Durante sua história, a competição já foi palco de inúmeros jogadores que se tornariam verdadeiros craques do esporte. O Lance! traz grandes nomes do futebol mundial que jogaram a Copinha.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ídolo máximo do São Paulo, Rogério Ceni foi um dos grandes nomes do futebol mundial que disputaram a Copinha (Foto: Miguel Schincariol/LANCE!Press)

Confira grandes nomes do futebol mundial que disputaram a Copinha

Rogério Ceni (1993) - São Paulo

Goleiro histórico do São Paulo, Rogério Ceni disputou a Copinha pelo Tricolor em 1993. Ele foi campeão da competição na oportunidade, quando venceu o Corinthians na grande decisão. Depois, o atleta foi bicampeão da Libertadores, bicampeão do Mundial de Clubes, além de conquistar o Campeonato Brasileiro três vezes seguidas. Rogério fez mais de 1000 jogos pelo São Paulo, com mais de 130 gols marcados.

Vini Jr (2017) - Flamengo

Eleito melhor do mundo pela Fifa em 2024, Vini Jr jogou a Copa São Paulo em 2017, com o Flamengo, marcando presença na lista de grandes nomes do futebol mundial que disputaram a Copinha. Na oportunidade, o time da Gávea foi eliminado nas quartas de final da competição, para o Corinthians. Depois, Vinicius foi contratado pelo Real Madrid, em 2019, conquistando duas Champions League, além do The Best.

continua após a publicidade

Neymar (2008) - Santos

Uma das maiores revelações da história do futebol brasileiro, Neymar foi mais um grande nome do futebol mundial que surgiu na Copinha. O jogador disputou as edições de 2008 e 2009, antes de subir para o profissional do Santos. Após destaque na equipe principal, Neymar foi transferido para o Barcelona, onde foi campeão da Champions League, depois vindo a ser o jogador mais caro da história em sua transferência ao PSG, da França.

Neymar disputou duas Copinhas pelo Santos, antes de realizar sua estreia pelo profissional (Foto: Ivan Storti/ Lancepress!)

Cafu (1988) - São Paulo

Histórico lateral direito, Cafu é mais um dos grandes nomes do futebol mundial que surgiu na Copinha. O atleta disputou a edição de 1988 com a camisa do São Paulo. Após sua profissionalização, ele viria a ser o capitão do pentacampeonato do Brasil, em 2002, além de também ser bicampeão do mundo com o São Paulo.

continua após a publicidade

Deco (1997) - Corinthians

Em 1997, Deco realizou sua participação na Copa São Paulo pelo Corinthians. A equipe do meia foi vice-campeã naquela edição, perdendo a final para o Paulista, de Jundiaí. No decorrer de sua carreira, o atleta foi jogador de clubes como Barcelona, Porto e Chelsea.

Kaká (2001) - São Paulo

Eleito melhor do mundo em 2007, Kaká é mais um grande nome do futebol mundial que surgiu na Copinha. Campeão do mundo em 2002 com o Brasil, o meia foi grande destaque do Milan no final dos anos 2000, conquistando uma Champions League com a equipe italiana.

Falcão (1972) - Internacional

Vice-campeão da Copinha em 1972, ao perder a final para o Nacional-SP, Falcão foi mais um grande nome revelado na competição. Anos mais tarde, o meia viria a conquistar o tricampeonato brasileiro com o Internacional, além de ser peça chave da história Seleção Brasileira de 1982, comandada por Telê Santana.