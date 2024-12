Por onde anda Gabriel Novaes, artilheiro da Copinha de 2019?

Gabriel Novaes se destacou como um dos grandes talentos da base do São Paulo ao brilhar na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, a Copinha. O atacante foi peça fundamental na conquista do título daquele ano, sagrando-se artilheiro da competição. Seu desempenho não apenas chamou a atenção dos torcedores do Tricolor Paulista, mas também de clubes fora do Brasil. O Lance! te conta por onde anda Gabriel Novaes?

Pós-Copinha de 2019

Logo após a Copinha, Gabriel embarcou para a Espanha para atuar pelo Barcelona B, em uma experiência de empréstimo. Apesar de não ter tido grande sequência, o período foi importante para que o jogador vivenciasse o futebol europeu e ampliasse seu repertório técnico. Ainda em solo espanhol, Gabriel também defendeu o Córdoba, onde seguiu buscando espaço para se consolidar no cenário internacional.

De volta ao Brasil em 2020, o atacante teve passagens por Juventude e Bahia, ambos por empréstimo. Esses períodos foram marcados por desafios na adaptação e momentos de destaque em partidas importantes. Gabriel mostrou que, mesmo fora dos holofotes, sua capacidade de finalização e presença de área continuavam sendo diferenciais.

Por onde anda Gabriel Novaes?

Em 2021, Gabriel Novaes foi contratado pelo Red Bull Bragantino, clube conhecido por investir em jovens promessas. No entanto, para garantir mais minutos em campo, ele foi emprestado ao Goiás em 2023, onde voltou a atuar com regularidade e mostrar seu potencial como centroavante.

Já em 2024, Gabriel transferiu-se para a Ponte Preta, equipe que disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. Na Ponte, ele se firmou como uma das referências ofensivas, assumindo a responsabilidade de liderar o ataque em busca de bons resultados. Com um estilo de jogo que alia velocidade e capacidade de finalização, Gabriel tem se destacado como peça importante no elenco alvinegro.

Mesmo com os altos e baixos em sua trajetória, Gabriel Novaes continua trabalhando para se firmar como um nome relevante no futebol brasileiro. A artilharia da Copinha segue sendo um marco em sua carreira, mas ele busca alcançar novos feitos no cenário profissional.

Clubes da carreira de Gabriel Novaes

2017–2021: São Paulo

2019: Barcelona B (empréstimo)

2019: Córdoba (empréstimo)

2020: Juventude (empréstimo)

2020–2021: Bahia (empréstimo)

2021–presente: Red Bull Bragantino

2023: Goiás (empréstimo)

2024: Ponte Preta