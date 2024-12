Técnico do Fluminense na Copinha revela obrigação: ‘Ser protagonista’

Técnico do Fluminense na Copinha, Rômulo Rodríguez demonstrou confiança nos Moleques de Xerém às vésperas do início da competição. O comandante explicou a estratégia que pretende utilizar no torneio de olho na briga pelo título.

continua após a publicidade

- Nossa expectativa é fazer uma primeira fase sólida, comandando os jogos. Temos obrigação de ser protagonistas, apesar de sabermos que será extremamente difícil. A maioria das equipes coloca atletas mais velhos, de último ano, então buscamos nos classificar o quanto antes, porque ajuda no descanso e na logística. Queremos que nossos jogadores realmente evoluam, tirem proveito dessa experiência e saiam da competição ainda mais fortes.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Dentre os 30 inscritos, o Fluminense contará com diversos estreantes, sendo muitos representantes da Esquadrilha 07. O técnico explicou que pretende mesclar a juventude de grande parte do elenco com a experiência de quem já disputou outras edições.

continua após a publicidade

- Qualificamos nosso grupo com atletas que conquistaram os títulos brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17 e que têm total condição de nos ajudar, mas precisamos ter inteligência para utilizar quem já foi a outras edições da Copinha e é experiente para cadenciar jogos físicos e que exijam uma parte mental mais atuante. Assim, teremos o controle das ações. Buscamos colocar esses atletas em um momento de menor pressão, em que possam ser insinuantes, para que entreguem o que têm de melhor, em vez de impor sobre eles tanta responsabilidade. O protagonismo deve partir de quem tem mais bagagem.

O Fluminense estreia na Copinha diante da Inter de Limeira, na sexta-feira, às 19h (de Brasília), em busca do sexto título do torneio. Em 2024, o Tricolor foi eliminado para o Ituano no primeiro confronto do mata-mata após liderar na fase de grupos.

continua após a publicidade