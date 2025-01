Copinha 2025: Santos estreia de olho no tetracampeonato

Um dos clubes mais tradicionais do país quando o assunto é revelação de jogadores, o Santos estreia nesta sexta-feira, 3, na Copinha. O Peixe está no Grupo 7 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em Araraquara, ao lado de Ferroviária, Jaciobá-AL e Tirol-CE. O primeiro desafio será às 20h (horário de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, contra o Tirol-CE. A partida será transmitida ao vivo pela Cazé TV no YouTube.

Depois de mais de um mês de preparação, com treinos intensos e jogos-treino, o técnico Leandro Zago avaliou positivamente o desempenho do grupo.

— Acho que utilizamos muito bem essa preparação e chegamos a poucos dias da estreia com todo o grupo muito motivado, mobilizado. O bom de você ter um grupo com qualidade é isso, nenhum jogador foi descartado durante o período por estar abaixo. Oportunizamos todos os atletas. Usamos nossos amistosos de formas diferentes. Em alguns definimos meio que um time titular, mas isso foi mudando pela performance dos jogadores ao longo do tempo de preparação — afirmou o técnico.

O Sub-20 santista investiu em uma rotina rígida para chegar bem à Copinha. Os treinos seguiram até mesmo nos feriados de fim de ano, com refeições obrigatórias realizadas no clube e muita dedicação. Para o goleiro João Fernandes, líder do elenco, o esforço vale a pena.

— É muito importante disputar esse campeonato. Temos um objetivo muito definido, que é ser campeão dessa Copinha. Nosso grupo está unido, focado em sair de lá com a taça. É uma oportunidade única que a gente tem na nossa vida e não é por causa de um ano que a gente vai perder o Natal, o Ano Novo com a família, que vamos deixar de viver. Foi muito importante mantermos o trabalho dia 31, dia 1º, porque a gente já estreia dia 3 e precisamos estar bem preparados. O foco é fazer uma excelente Copinha e dar alegria para nossa torcida — destacou o goleiro.

Na tarde desta quinta-feira, o time realizou seu último treino no Estádio Municipal Cândido de Barros. Experiente na Copinha, o volante Gustavo Henrique ressaltou a importância desse momento final de preparação e o impacto da torcida.

— O último treino é muito importante para ajustar alguns detalhes, para chegar e fazer um grande jogo. A Copinha é um campeonato muito importante, de muita vitrine e a torcida é importante demais para nós. Não costuma ter tanta torcida nos jogos da base, mas na Copinha o clima é sensacional, clima de profissional mesmo e isso é encantador. São sempre momentos únicos e a torcida com certeza nos ajuda bastante — analisou o jogador.

Tricampeão da Copa São Paulo, o Santos entra em 2025 determinado a acabar com o jejum de 11 anos sem o título. A Copinha, maior vitrine para jovens talentos do futebol brasileiro, representa um grande objetivo para o clube e seus atletas, que esperam conquistar o carinho da torcida e levantar a taça mais uma vez.