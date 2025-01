Santos e Tirol-CE se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 20h (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), em jogo válido pela primeira rodada do grupo 7 da Copinha. Conhecidos pela trajetória expressiva na base, os paulistas já encaram um jejum de mais de dez anos sem a conquista, e planejam colocar um fim no jejum em 2025. Para isso, é importante vencer na estreia, mas o Tirol, primeira SAF do futebol cearense, montou um projeto em busca de crescimento do clube, e tem em mente surpreender o Peixe na abertura da chave. O jogo terá transmissão da CazéTV. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

✅ FICHA TÉCNICA

Santos x Tirol-CE

1ª rodada - Grupo 7 - Copinha

📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube e Prime Video)

🕴️ Arbitragem: Caio Carvalho Pereira (árbitro); Eduardo Augusto Borges e Vinícius Santana da Silva (auxiliares); Alceu Lopes Junior (quarto árbitro); Demetrius Pinto Candançan (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Leandro Zago)

João Fernandes; Gabriel Simples, Matheus Matias, Lenin e Vinícius Lira; Gustavo Henrique, Kenay e Mateus Xavier; Rafael Freitas, Perlaza e Rodrigo Cezar



TIROL (Técnico: Jorge Marinho)

Victor Hugo; Luan, Rhuan, Davi e Fabinho; Ivan Neto, Márcio e Fernando; Paulinho, Renato e Honorato

