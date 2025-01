Santos precisará definir futuro de Soteldo em 2025

O futuro do atacante Soteldo ainda está indefinido. Isso porque o jogador está fora dos planos do Grêmio, clube que atuou em 2024 e foi desligado, e, agora, pode retornar o Santos. A diretoria alvinegra, no entanto, ainda não bateu o martelo sobre o futuro do venezuelano.

O Peixe pode optar por recolocar Soteldo no elenco ou negociá-lo com outra equipe. A decisão será avaliada, também, pelo novo treinador da equipe paulista, Pedro Caixinha. A principal torcida organizada do clube, a Torcida Jovem, no entanto, disse em nota após o acesso à Série A do Brasileiro que não aprova o retorno do jogador.

Números de Soteldo em 2024

Na última temporada, o venezuelano disputou 41 partidas pelo Grêmio, sendo 32 como titular, além de sete gols marcados e quatro assistências no período.

Passagens pelo Santos

Com contrato até junho de 2027, Soteldo tem duas passagens pelo Santos e um período de instabilidade, já que chegou a ser afastado por episódios de indisciplina em 2023. O venezuelano disputou 39 jogos em sua segunda passagem, com apenas um gol marcado e nove assistências.