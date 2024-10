Corinthians recebe propostas para substituir Esportes da Sorte

Foto: Vitor Palhares/Lance!







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 08/10/2024 - 04:45 • São Paulo (SP)

O Corinthians está avaliando propostas de duas empresas interessadas em assumir o posto de patrocinador máster do clube, atualmente ocupado pela Esportes da Sorte. Segundo apurou o Lance!, uma das empresas é uma casa de apostas brasileira, e que já está regularizada junto ao Governo Federal e autorizada a operar no país.

A situação da Esportes da Sorte, patrocinadora principal do Corinthians, está em risco devido à falta de regulamentação junto ao Ministério da Fazenda. A empresa não consta na lista divulgada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA-MF) e tem até a próxima quinta-feira, dia 10, para regularizar sua operação. Caso contrário, poderá ser obrigada a rescindir o contrato com o clube.

O Corinthians mantém contato diário com a Esportes da Sorte, que confia na resolução do problema a tempo de evitar a rescisão. No entanto, a situação ainda é incerta.

Se a empresa não conseguir regularizar sua situação, o contrato de três anos, assinado em julho e avaliado em R$ 309 milhões, será interrompido, e a Esportes da Sorte poderá ser obrigada a pagar uma multa de R$ 100 milhões ao clube.

As empresas interessadas no patrocínio sinalizaram disposição em cobrir os valores acordados anteriormente, incluindo os R$ 57 milhões destinados à contratação do atacante Memphis Depay, verba inicialmente comprometida pela Esportes da Sorte.