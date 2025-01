Por onde anda Diego Cardoso, artilheiro da Copinha de 2014 no Santos?

Diego Cardoso ganhou destaque no cenário do futebol ao ser artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2014, a Copinha. Representando o Santos, o atacante foi peça fundamental na campanha do clube na competição de base mais tradicional do Brasil. Sua habilidade, oportunismo e faro de gol chamaram atenção, o que abriu as portas para sua promoção ao elenco profissional do Peixe. O Lance! te conta por onde anda Diego Cardoso.

Apesar do potencial demonstrado na base, Diego enfrentou dificuldades para se firmar no Santos. Ele integrou o time principal durante algumas temporadas, mas as oportunidades não foram suficientes para consolidar sua trajetória no clube.

Trajetória pelo Brasil

Após deixar o Santos em 2019, Diego Cardoso iniciou uma jornada por diversos clubes brasileiros. Emprestado a equipes como CA Bragantino, Vila Nova FC e Guarani FC, ele buscou mostrar seu talento em contextos diferentes. Em 2020, transferiu-se para o Botafogo-SP, onde teve atuações importantes na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

A busca por estabilidade o levou ao Operário Ferroviário, AD São Caetano, Volta Redonda FC e Sampaio Corrêa, entre 2020 e 2021. Durante esses anos, Diego viveu momentos de destaque em competições regionais e nacionais, mas sem alcançar o protagonismo que teve na base.

Por onde anda Diego Cardoso?

Diego Cardoso também teve passagens fora do Brasil. Em 2020, atuou no PFC Botev Plovdiv, da Bulgária, onde ganhou experiência no futebol europeu. Posteriormente, transferiu-se para o Valletta FC, em Malta, no ano de 2023. Essas vivências internacionais enriqueceram sua carreira, apesar de não terem gerado a mesma visibilidade que ele tinha no início de sua jornada no Santos.

Em 2023, Diego Cardoso retornou ao Brasil e defendeu clubes como Retrô e Confiança-SE, sempre buscando se reencontrar com o brilho de sua fase inicial. Ele continua ativo, demonstrando determinação para manter sua carreira em movimento.

Clubes da carreira de Diego Cardoso

2014–2019: Santos FC

2015: CA Bragantino (empréstimo)

2016: Vila Nova FC (empréstimo)

2019: Guarani FC (empréstimo)

2020: Botafogo-SP

2020: PFC Botev Plovdiv

2020: Operário Ferroviário

2021: AD São Caetano

2021: Volta Redonda FC

2021: Sampaio Corrêa

2022: XV de Piracicaba

2022: Retrô

2023: Confiança-SE

2023: Valletta FC