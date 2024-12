Como é escolhida uma sede da Copinha?

A escolha de uma sede para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha, segue critérios rigorosos estabelecidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF). A edição deste ano começa no dia 2 de janeiro, com 128 equipes disputando o título, e a grande final ocorrerá no dia 25 de janeiro, data em que São Paulo celebra seu aniversário, retornando ao icônico Estádio do Pacaembu, na Mercado Livre Arena.

Os municípios interessados em sediar jogos devem atender a uma série de requisitos, incluindo instalações e logística. É necessário apresentar documentação completa, como laudos técnicos atualizados dos estádios indicados, que serão avaliados pela FPF. A entidade também realiza vistorias para verificar se a cidade dispõe de infraestrutura adequada, como transporte, acomodações e segurança, essenciais para receber delegações e torcedores. Todos os custos do evento, como organização e logística, são de responsabilidade da prefeitura e do município-sede.

Torneio começa no dia 2 de janeiro de 2025 (Foto: Divulgação/Copinha)

Entre as exigências estão a disponibilização de duas ambulâncias: uma de suporte avançado e outra de suporte básico, ambas com equipes qualificadas, que devem estar no estádio 90 minutos antes do início do jogo e permanecer até 30 minutos após o término.

O descumprimento dessas obrigações pode resultar em multas de até R$ 50 mil, assim como a desistência após a confirmação da sede. Esses critérios visam garantir que as cidades escolhidas ofereçam uma estrutura sólida e organizem jogos com qualidade e segurança, reforçando o prestígio da Copinha como a maior competição de base do Brasil.