Herói da conquista da Libertadores dirige o Atlético-MG na Copinha

O ex-zagueiro Leonardo Silva, campeão da Copa Libertadores de 2013, será o técnico do Atlético-MG na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Auxiliar-técnico da categoria Sub-20 do Galo, Leonardo Silva estreia na competição dia 3 de janeiro, contra o Guarani, em Franca (SP). Nesta terça-feira (17), o clube divulgou a lista de jogadores inscritos no torneio.

continua após a publicidade

São 30 atletas com idades entre 16 e 19 anos, que fazem parte das categorias Sub-17 e Sub-20. Como a equipe profissional vai fazer pré-temporada nos Estados Unidos, em janeiro, um time alternativo terá de disputar as primeiras rodadas do Campeonato Mineiro e alguns garotos da base serão aproveitados.

Estádio Lanchão, em Francana, será a sede do Atlético-MG na primeira fase (Foto:Reprodução)

Uma das promessas da base do Atlético-MG, por exemplo, o meia Mateus Iseppe, de 18 anos, ficou de fora da lista dos inscritos na Copa São Paulo. Os nomes mais conhecidos da relação são os do goleiro Pedro Cobra e do lateral Kauã Pascini, que já estiveram na Seleção Brasileira de base, e o do atacante João Teixeira, de 16 anos, artilheiro do Sub-17 no ano, com 25 gols em 49 jogos.

continua após a publicidade

Galo aparece no Top-10 no ranking de clubes da Conmebol

Atlético-MG busca o quarto título da Copa São Paulo

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 1975, 1976 e 1982, o Atlético-MG está no Grupo 5, com sede em Franca (SP). Os jogos serão no Estádio Municipal Doutor José Lancha Filho, o Lanchão, e terão transmissão ao vivo pelo Sportv.

Depois da estreia contra o Guarani, dia 3, às 21h30, o Atlético-MG enfrenta o Nova Iguaçu, do Rio, no dia 6, às 17h15, e o time da casa, a Francana, dia 9, às 21h30. Os dois primeiros se classificam para a segunda fase

continua após a publicidade

Veja a lista de inscritos do Atlético-MG e a idade de cada um:

Goleiros

Bernardo, 17 anos; Estevan, 17; Kaio, 16; e Pedro Cobra, 18

Zagueiros

Kazim, 19; Samuel Deus, 16; Vitão, 16; e Yan Feres, 17

Laterais

André Luiz, 17; João Vilela, 17; Lucas Souza, 18; Pascini, 16; e Pedro Oliveira, 18

Meio-campistas

Coutinho, 17; Gabriel Pfeifer, 19; Índio, 16; Kauan Guilherme, 19; Luiz Peu, 16; Mathias, 16; Pedrinho, 18; e Peterson, 18

Atacantes

Alisson Souza, 19; Assef, 16; Cauã Soares, 16; Jhonathan, 18; João Teixeira, 16; Kauã Rodrigo, 17; Pedro Ataíde, 19; Vinicinho, 17; e Yann Neves, 17